Банки выехали на автокредитах

По итогам прошлого года пять крупнейших банков в потребкредитовании показали наибольший прирост портфелей розничных кредитов в абсолютном значении. При этом у четырех из них по итогам декабря было зафиксировано снижение объемов кредитов граждан. Эксперты отмечают, что в прошлом году драйвером роста рынка кредитования физлиц было автокредитование, которое в этом году ждет заметное охлаждение, а поддерживать рынок будет ипотечное кредитование за счет увеличения лимитов по льготным программам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Согласно отчетности, опубликованной на сайте Банка России, портфели розничных кредитов российских банков (без учета ПСБ, ВБРР и ряда других) за 2024 год выросли на 3,2 трлн руб. (9,7%) — до 36,5 трлн руб. Вместе с тем среди 50 крупнейших банков по объему портфелей потребкредитов у пяти банков рост за год превысил 50%. Самым динамичным оказался портфель Яндекс-банка (240%), что объясняется низкой базой на начало прошлого года. В пятерку лидеров вошли также банки, которые были заметны своей активностью на рынке автокредитования,— ОТП-банк (91%), Авто Финанс банк (71%), Т-банк (68%) и Быстробанк (56%). В этих банках не ответили на запросы “Ъ”.

Участники рынка отмечают, что именно автокредитование в прошлом году было драйвером роста розничных кредитов. В частности, в Совкомбанке (рост портфеля на 46%) заявили, что кредитование под залог автомобиля и под залог недвижимости обеспечило наибольший вклад в увеличение розничного кредитного портфеля банка в 2024 году. В ВТБ также отметили, что единственным сегментом розничного рынка, показавшим прирост в прошлом году, стало автокредитование. «Банк предоставил физлицам на покупку машин 484 млрд руб. (рост более чем вдвое к 2023 году), но с четвертого квартала выдача автокредитов стала существенно замедляться»,— пояснили там.

Причем эти банки вошли и в число крупнейших по абсолютному приросту портфелей за год. В лидерах ожидаемо оказался Сбербанк (прирост на 2,2 трлн руб.). Кроме того, высокие результаты показали Т-банк (0,7 трлн руб.), Альфа-банк (0,63 трлн руб. руб.), ВТБ (0,52 трлн руб.) и Совкомбанк (0,43 трлн руб.). Вместе с тем в декабре розничный портфель кредитов вырос только у Совкомбанка (на 6,1 млрд руб.). Другие гиганты показали снижение портфеля: ВТБ — на 307 млрд руб., Сбербанк — на 51 млрд руб., Альфа-банк — на 35 млрд руб., Т-банк — на 24 млрд руб. В последний месяц прошлого года, пояснили в ВТБ, банки фиксировали сокращение продаж в сегменте кредитов наличными (см. “Ъ” от 14 января). В других банках не ответили на запрос “Ъ”.

В целом в отношении перспектив потребкредитования в этом году участники рынка настроены скептически. В ВТБ считают, что выдача розничных кредитов покажет максимальное за последние годы снижение — почти на 30% к уровню 2024 года. «Можно сказать, кредитный рынок впадет в спячку»,— говорят в банке. Сильнее всего, по мнению ВТБ, сократятся выдачи кредитов наличными (33%) и ипотеки (31%), а выдачи автокредитов снизятся не менее чем на 20%. «На этом фоне темпы прироста портфеля замедлятся и не превысят 5%»,— прогнозируют в банке. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова более оптимистична, ожидая прирост розничного портфеля на 7% за год. Среди главных факторов охлаждения рынка розничного кредитования — «жесткая ДКП Банка России, макропруденциальные меры, а также замедление роста зарплат населения», отмечает она. Вместе с тем, по ее мнению, автокредитование «будет чувствовать себя чуть лучше, чем другие сегменты», на что повлияет отложенный спрос, а также действие субсидируемых программ от автопроизводителей и дилеров.

Эксперты считают, что в этом году основным источником роста кредитных портфелей до момента начала цикла снижения ключевой ставки будет ипотека. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что в 2025 году абсолютный прирост ипотечного портфеля останется наибольшим среди всех розничных сегментов за счет программы семейной ипотеки, по которой увеличены лимиты господдержки (см. “Ъ” от 27 января). Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова отмечает, что темпы роста портфеля розничных кредитов будут продолжать замедляться, поскольку ставки по кредитам становятся запредельными и без острой необходимости люди их не берут, за исключением льготных программ. Кроме того, по ее словам, «многие банки поставили на паузу выдачи по необеспеченным кредитам, сосредоточившись на качестве портфеля».

Для оживления потребительского кредитования критически важно начало цикла снижения ключевой ставки. «Но если он начнется, когда ожидается большинством аналитиков — примерно летом 2025 года,— розничный портфель все равно имеет шансы на рост»,— считает Юрий Беликов. По его словам, это будет происходить на фоне «повышенной инфляции и высокого спроса на нецелевые заимствования».

Максим Буйлов, Ольга Базутова