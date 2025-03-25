Мировые медиа только начинают анализировать соглашения, о достижении которых было объявлено 25 марта. Наблюдатели отмечают, что они не настолько масштабны, как этого желал Вашингтон, вспоминают зерновую сделку 2022 года и рассуждают об уступках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Морское перемирие, но все-таки не то, что первоначально хотели США

Впервые мы получили настоящие обязательства по прекращению боевых действий в Черном море. Оно уже давно не является центром конфликта, но это определенно шаг вперед. Русские явно согласились выполнить его, а их выгода заключается в том, что США помогут им сделать так, чтобы их сельскохозяйственная продукция и удобрения попали на международный рынок. Другими словами, они видят в этом возрождение старой Черноморской зерновой инициативы, из которой они вышли еще в 2023 году… В общем, некоторый прогресс был достигнут, но это все еще не полномасштабное перемирие, которого первоначально желали США.

США и Украина приветствуют перемирие в Черном море, в то время как Россия ставит условия

Хотя результатом переговоров в… Эр-Рияде стало достижение второй договоренности о прекращении боевых действий, они еще и подчеркнули сложность достижения полного перемирия… Это может усилить ощущение, что Россия тянет время, пытаясь добиться новых уступок от Белого дома.

Белый дом говорит, что Россия и Украина согласились окончить войну в Черном море

Белый дом сообщил во вторник, что Украина и Россия согласились прекратить боевые действия в Черном море и обсудить детали по прекращению ударов по энергетическим объектам. Это стало бы первым значительным шагом к полномасштабному перемирию, к которому стремится администрация Трампа… Остается непонятным, как и когда это ограниченное перемирие будет реализовано. И Россия, и Украина подтвердили соглашение, хотя, похоже, оно сопровождалось некоторыми серьезными оговорками со стороны Москвы… Притом что соглашения знаменуют собой прорыв в усилиях Белого дома по достижению перемирия на Украине, пусть и ограниченного, после трех лет полномасштабной войны, они, похоже, не вытянули серьезных уступок из России.

Украина и Россия хотят воздерживаться от боев в Черном море

В ходе переговоров Москва, очевидно, боролась в первую очередь за возрождение соглашения 2022 года по безопасной перевозке украинской сельскохозяйственной продукции в обмен на облегчение санкций для Москвы.

Подготовил Виктор Буй