Как и для чего создавались молодежные движения в России

Первые провластные молодежные движения появились в России в начале 2000-х. В числе их основных задач фигурировали в том числе подготовка кадров для госслужбы, а также образовательные и воспитательные проекты.

В апреле 2000 года в Москве прошел учредительный съезд движения «Молодежное единство» (оргкомитет возглавлял глава МЧС Сергей Шойгу). В октябре 2005 года преобразовано в «Молодую гвардию Единой России» (МГЕР). Основными целями организации стали «вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально справедливого общества, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну». Численность — около 200 тыс. человек. Основные проекты — «ПолитЗавод», направленный на подготовку молодых кадров для партии, «Я за честные выборы», «Наставник Z» и другие. Бывший лидер движения Андрей Турчак сейчас возглавляет Республику Алтай.

В ноябре 2000 года были созданы «Идущие вместе» во главе с бывшим сотрудником администрации президента (АП) Василием Якеменко. Движение запомнилось проведением громких уличных акций, но в то же время стало кузницей кадров для российского госаппарата: председатель «Идущих вместе» Павел Тараканов занимает пост первого замгубернатора ХМАО, руководитель самарского отделения Михаил Дегтярев — министр спорта РФ, а руководитель питерского отделения Сергей Белоконев был депутатом Госдумы в 2007–2011 годах.

В феврале 2005 года «Идущие вместе» были реорганизованы в движение «Наши» численностью свыше 100 тыс. человек. Тогдашний заместитель главы АП Владислав Сурков обещал создать на его базе «новую политическую силу, которая к 2008 году, возможно, станет новой партией власти». Василий Якеменко стал федеральным комиссаром движения. В 2005 году «Наши» начали проводить слеты активистов на озере Селигер, получившие статус ежегодного образовательного форума. Его регулярно посещали главы регионов, министры и президент. Официально «Наши» прекратили деятельность в 2019-м.

В июле 2022 года создано «Движение первых», которое позиционируется как преемник традиций пионерии и комсомола и ставит целью воспитание подростков на основе традиционных ценностей. Оно объединило другие молодежные организации, например «Юнармию» и «Российское движение школьников». Численность — свыше 8,5 млн человек.