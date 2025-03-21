За патриотизм без перегибов

«Единая Россия» (ЕР) разворачивает подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы удостовериться, что партийные «низы» верно понимают смысловые установки и организационные стандарты, а также готовы предлагать новые практики, «верхи» 20 марта провели для них стратегическую сессию, посвященную проекту «Историческая память». Как выяснилось, от единороссов ждут «здорового» патриотизма, который не должен сводиться к одной лишь «Z-повестке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общую вводную однопартийцам дал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Открывая стратегическую сессию, он напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, в связи с чем исторический проект в ЕР рассматривают как «особую патриотическую миссию»: его организация не должна подкачать, а количественные показатели мероприятий — уступить их качеству. Это, например, касается международной акции «Диктант Победы», географию которой планируются расширить до 80 стран.

Первая задача в рамках «Исторической памяти» легла на плечи муниципальных депутатов. Вместе с местными жителями им предстоит искать «конкретные имена и события», связанные с историей Великой Отечественной войны, и отмечать их мемориальными табличками или даже увековечивать в названиях улиц. Кроме того, уверен секретарь генсовета, сохранению исторической памяти послужит работа, которую ранее поручил проводить президент: называть улицы, школы и вузы в честь участников специальной военной операции (СВО).

При этом бойцы СВО не должны «вытеснить» из поля партийного внимания других ветеранов, подчеркнул господин Якушев. По его словам, от участников иных конфликтов поступают сигналы, что единороссы якобы «полностью переключились» на бойцов СВО. Поэтому секретарь генсовета поручил привлекать к проекту воевавших в Афганистане, на Кавказе, в Сирии и других горячих точках. Но главным должно оставаться воспитание подрастающих поколений, добавил партиец. «Мы очень часто встаем, особенно в преддверии 9 Мая, и погнали: одно мероприятие за другим, как на фабрике, выдаем. Как горячие пирожки,— проиллюстрировал свою мысль Владимир Якушев.— Мы должны четко понимать, где наша молодежь, насколько мероприятие отразится в их умах».

Выступивший следом руководитель центрального исполкома партии и координатор исторического проекта Александр Сидякин поговорил с единороссами о политических задачах. Изначально проект был направлен только на сохранение культурного наследия и преследовал цель «укрепления национального самосознания», однако сегодня, в условиях «информационной войны», важно, чтобы «смыслы были видны», а историко-просветительская работа состояла не только из слов, подчеркнул господин Сидякин. По его словам, партия стремится вовлекать в патриотические мероприятия в первую очередь молодежь, чтобы новое поколение воспитывалось «уже не на каких-то западных ценностях и Микки-Маусах». Но и «перебора» в транслируемых смыслах быть не должно, предупредил глава исполкома, воспитывать нужно «здоровый» патриотизм. Доминирование «Z-повестки», которая предполагает, что «война должна закончиться в Берлине, в Париже, с танками, с конницей», в партии сейчас не приветствуется, добавил единоросс.

Теоретическая часть завершилась выступлением замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева, который рассказал однопартийцам о роли победы советского народа над нацизмом. Только благодаря этому наш народ должен быть «вписан в историю золотыми буквами», заявил депутат. По его убеждению, на протяжении всей истории российское государство играет роль «иммунной системы» человечества, останавливая всяческие «странные идеологии», в том числе те, что пытаются захватить мировое господство. К числу последних господин Исаев отнес фашизм, коммунизм и современную политику западных стран. Чтобы Россия смогла победить в этом противостоянии, нужна политическая сила, способная защитить «интересы российской цивилизации как целого». «И такой политической силой является только "Единая Россия". Все остальные партии носят классовый характер»,— провозгласил депутат, призвав «идеологически подготовить» победы партии в будущем.

После обеда единороссы разделились на группы, чтобы преобразовать усвоенный урок в свежие идеи. Результаты «мозгового штурма» планируется представить на заседании общественного совета ЕР в Музее Победы 21 марта.

Божена Иванова