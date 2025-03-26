Онлайн-торговля назвала себе цену

Средний чек при покупке товаров на маркетплейсах по итогам 2025 года снизится более чем на 8%, прогнозируют эксперты. Будут сокращаться и обороты селлеров, в том числе из-за роста издержек. Основные затраты продавцов сейчас по-прежнему приходятся на хранение и доставку товаров, а также выплаты комиссии онлайн-площадкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года средний чек в целом при онлайн-покупке составит 1,3 тыс. руб., что меньше на 8,4% год к году, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate. Это связано с тем, что потребители все чаще покупают на интернет-площадках недорогие товары, поясняет руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. На снижение среднего чека также может влиять проникновение онлайн-розницы в отдаленные населенные пункты, где покупательская способность заметно ниже, чем в крупных городах, добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

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При этом обороты селлеров из числа малого и среднего бизнеса растут медленнее. Только в январе—феврале 2025 года этот показатель составил 6% год к году, что ниже темпов инфляции, отмечает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Однако другие аналитики рынка электронной торговли не согласны с такими прогнозами.

По данным ведущего аналитика Data Insight Ольги Пашковой, в 2025 году средний чек при онлайн-заказах вырастет на 5% год к году, примерно до 1,6 тыс. руб. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай говорит, что по итогам 2025 года средний чек в e-commerce повысится в двух сегментах — продовольственные товары (на 10% год к году), техника и электроника (на 24%).

Селлеры на маркетплейсах попытаются компенсировать снижение среднего чека ростом цен на свою продукцию. Около 19% продавцов онлайн-площадок, опрошенных сервисом «МойСклад», намерены это сделать в 2025 году, говорит Аскар Рахимбердиев.

Снижение среднего чека и, соответственно, оборотов продавцов на маркетплейсах накладывается на увеличивающиеся издержки селлеров.

Так, например, в 2025 году средний размер комиссии, взимаемый маркетплейсами с продавца с каждой трансакции, может вырасти в среднем на 10–20%, отмечает господин Рахимбердиев. По его словам, дополнительные расходы связаны с ростом стоимости хранения и приемки товаров, а также с логистическими расходами продавцов, которые не всегда можно предугадать из-за загруженности складов.

Сейчас логистика остается убыточным направлением для онлайн-площадок, отмечает Алексей Ванчугов. «Эту проблему пытаются решить за счет селлеров, но в будущем можно ожидать дифференциации тарифов и роста цен на услуги доставки мелких товаров для потребителей»,— прогнозирует Алексей Ванчугов.

Также дополнительные издержки, с которыми на постоянной основе сталкиваются как маркетплейсы, так и продавцы,— это возврат товаров, добавляет Екатерина Ногай. Она напоминает, что онлайн-площадки предпринимали попытки управления возвратами посредством введения специальных тарифов. В Ozon заявили “Ъ”, что маркетплейсы сокращают издержки заказов за счет масштабности оборота.

В «Мегамаркете», Wildberries и «Яндекс.Маркете» на запрос “Ъ” не ответили.

Сокращение среднего чека и увеличение издержек при торговле на маркетплейсах привели к тому, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года спрос со стороны малого и среднего бизнеса на франшизы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), по данным Franshiza.ru, снизился на 14% год к году и на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (см. “Ъ” от 24 марта). По данным TopFranchise, в январе 2025 года интерес к открытию ПВЗ Wildberries снизился на 19,6%, Ozon — на 12%.

Алина Мигачёва, София Мешкова