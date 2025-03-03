Продавцы страх потеряли

Все меньше селлеров, начиная работать на маркетплейсах, стали опасаться низких продаж, дополнительных трат на логистику и высоких комиссий площадок. Доля таких предпринимателей за последние три года сократилась более чем вдвое. Но в последнее время для предпринимателей растет порог входа на онлайн-платформы, поэтому некоторые из них стараются искать альтернативные каналы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

К началу текущего года доля продавцов, опасающихся перед выходом на маркетплейсы низких продаж из-за высокой конкуренции, составила 36%, следует из результатов опроса, проведенного «Яндекс Маркетом» и исследовательским центром «Позиция» среди 3 тыс. предпринимателей. Эта доля оказалась в 2,25 раза ниже, чем в 2021 году, когда в последний раз проводился такой опрос: тогда 81% респондентов ответили, что их волнуют низкие продажи, с которыми они столкнутся на онлайн-платформах.

Главными финансовыми переживаниями продавцов, начинавших бизнес три года назад, были отсутствие реальных цифр о доходах и расходах и мнение о высоких комиссиях площадок — это отмечали 70% и 69% опрошенных соответственно. В 2024 году показатели снизились до 22% и 29% соответственно, уточняют в «Яндекс Маркете». Доля тех, кто опасается дополнительных затрат на логистику, сократилась с 53% до 42%, отдаленности складов — с 39% до 20%, добавляют аналитики. Впрочем, как говорится в исследовании «Яндекс Маркета» и «Позиции», только 52% опытных предпринимателей отметили, что опасения относительно выхода на маркетплейсы не оправдались, и оценили совпадение ожидания и реальности на один-пять баллов из десяти.

Основатель агентства по продвижению на маркетплейсах «Шольчев» Евгений Шольчев тоже заметил позитивный настрой как среди новичков, так и среди опытных селлеров. Раньше у продавцов было больше неопределенности, подтверждает президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Сейчас площадки стали более прозрачными в вопросах комиссий, логистики и доходов, а также гораздо оперативнее при технической поддержке, добавляет господин Шольчев.

В то же время условия работы селлеров на маркетплейсах постоянно усложняются, а расходы растут, предупреждает CEO сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев. Выйти на маркетплейс с суммой меньше 1–2 млн руб. сейчас не получится, хотя еще несколько лет назад для старта бизнеса было достаточно 100–200 тыс. руб., добавляет он. Доля расходов на рекламу на площадках три года назад составляла 10% от суммы выставленных на продажу товаров, сейчас многие продавцы не укладываются даже в 30%, отмечает Евгений Шольчев. В итоге общие издержки по некоторым категориям товаров могут достигать 40%, в то время как несколько лет назад не превышали 15%, уточняет господин Рахимбердиев.

На этом фоне доходы селлеров растут более сдержанными темпами, чем раньше. В 2023 году они увеличились на 28% год к году, а за 2024 год — только на 20%, подсчитывали ранее в «Моем складе». По предварительным оценкам Data Insight, оборот рынка интернет-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн руб., годом ранее увеличение оценивалось в 44%. Хотя в Ozon утверждают, что суммарный оборот продавцов в 2024 году вырос на 69% год к году, что ниже динамики общего оборота площадки, который увеличился на 64%, до 2,9 трлн руб. В Wildberries и «Мегамаркете» не ответили на запрос “Ъ”.

Динамика роста числа новых селлеров также замедлилась. Количество новых селлеров на маркетплейсах в январе—сентябре 2024 года увеличилось на 17% год к году, в то время как в 2023 году прирост за тот же период составил 38%, подсчитали в «Точка Маркетплейсы». Основным сдерживающим фактором дальнейшей экспансии продавцов на маркетплейсы стала высокая концентрация на онлайн-платформах более опытных и крупных игроков, говорит Евгений Шольчев. Если селлер не производитель, а перекупщик, то 80%, что он не выживет в борьбе за чистую прибыль с производителями, добавляет он. Предприниматели теперь ищут альтернативу маркетплейсам в виде собственных интернет-магазинов, соцсетей и нишевых площадок, где более контролируемые условия сотрудничества, говорит Аскар Рахимбердиев.

Дарья Андрианова