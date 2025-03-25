Бунт ларечников в «Европе»

В Екатеринбурге сорвалось собрание владельцев нестационарных торговых объектов, которое они планировали провести в ТЦ «Европа». На нем собирались обсудить планы городских властей по сносу киосков. Однако в аренде зала им отказали, а в мэрии принимать отказались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре экс-депутат Роман Ступников

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ В центре экс-депутат Роман Ступников

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Собрание владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) планировалось провести в конференц-зале ТЦ «Европа». Организатором мероприятия выступил бывший депутат городской думы Роман Ступников. На встречу пришли около 60 человек.

Мэрия Екатеринбурга в рамках борьбы с незаконной торговлей планирует в 2025 году снести около 1,3 тыс. нестационарных торговых объектов. По словам директора департамента потребительского рынка мэрии Максима Чаплыгина, норматив минимальной обеспеченности площадями НТО в городе перевыполнен на 200%, а правилам размещения и оформления соответствуют лишь 5% киосков и павильонов в городе. У большинства киосков истекает срок договоров на размещение. Власти готовы выставить на новые торги только 82 места. Борьбу с нелегальными киосками власти города ведут с прошлого года: в Екатеринбурге изменили условия размещения НТО, увеличили плату за размещение ларьков и запретили работу киосков в центре и на гостевых маршрутах. В феврале депутаты гордумы поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта.

Когда владельцы НТО собрались в ТЦ «Европа», Роман Ступников им сообщил, что администрация торгового центра отказала в аренде помещения, сославшись на ошибку. Возмущенные предприниматели стали громко обсуждать план дальнейших действий. Покинуть помещение они решили только после вмешательства охраны ТЦ и вызванного наряда Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы НТО в ТЦ "Европа"

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ Владельцы НТО в ТЦ "Европа"

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Владельцы киосков по предложению Романа Ступникова направились через дорогу — в администрацию города, чтобы встретиться с заместителем главы города Дмитрием Ноженко. Однако охрана здания мэрии их не пропустила, указав на то, что на прием надо записываться. После телефонных переговоров с приемной вице-мэра им назначили на 16 апреля встречу с директором департамента потребительского рынка Максимом Чаплыгиным.

Господин Ступников пояснил «Ъ-Урал», что владельцы НТО не согласны с незаконностью киосков и считают беспочвенными обвинения в связях с криминальными группировками.

«Здесь собрались собственники НТО. Здесь нет никаких криминальных группировок — ни "четырехсотых", ни "уралмашевцев", никого. Большая часть из НТО — представители честного легального бизнеса, которые заключили договоры аренды и своевременно вносят плату и платят все налоги»,— подчеркнул он.

Полина Щуцкая