День за пять

Дума Екатеринбурга поддержала сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что незаконные торговые объекты, расположенные на частной земле, демонтировать невозможно. Для решения этой проблемы депутаты пообещали выйти с инициативой в Госдуму.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект о сокращении времени на демонтаж незаконных торговых объектах на улицах Екатеринбурга на заседании городской думы представил директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин. По его словам, предприниматели устанавливают торговые точки от «нескольких минут» до «двух-трех часов». Ранее на добровольный демонтаж отводилось пять дней. Теперь владельцы нелегальных палаток, торговых конструкций и мобильных торговых объектов буду вынуждены начать их вынос спустя три часа после уведомления, хозяева киосков и павильонов — 24 часа.

Проект решения о сокращении срока на добровольный снос незаконных торговых объектов внес на рассмотрение думы мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В 2024 году депутаты поддержали обновленные условия размещения киосков, предложенные господином Орловым. В мэрии предположили, что плата за размещение ларьков в 2025 году вырастет в два-три раза. Алексей Орлов отмечал, что обновленная схема размещения торговых объектов запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году после завершения действия 1396 договоров на размещение киосков. По словам Максима Чаплыгина, более 1,3 тыс. киосков будут демонтированы.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Тимофей Жуков поинтересовался, как власти планируют сносить нелегальные киоски на частной земле в Екатеринбурге.

«На территории дома культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС) несколько десятилетий находится стихийный рынок, он мешает легальному рынку поблизости»,— пожаловался он.

Максим Чаплыгин порекомендовал депутатам выйти с инициативой об изменениях федерального законодательства, чтобы распространить запрет на нелегальные торговые объекты на частную землю.

Предложение поддержал депутат от ЕР Дмитрия Сергина, который подчеркнул, что после начала сноса незаконных киосков на муниципальных и неразграниченных землях в 2025 году предприниматели перенесут ларьки на частную землю. «Если мы хотим, чтобы на территории города был наведен порядок, нам нельзя останавливаться на принятых решениях. Если не хватает полномочий, давайте выходить с инициативой в заксобрание области, через область в федерацию»,— предложил господин Сергин, подчеркнув, что в регионе функционирует «неплохо депутатская вертикаль».

Дмитрию Сергину возразил коллега по фракции Александр Колесников, который усомнился в эффективности взаимодействия с Госдумой.

«Посмотрите, какие у нас законы по ЖКХ принимаются на уровне федерации, вы к кому обращаться собрались? Давайте не предлагать то, что нереализуемо вообще»,— подчеркнул он.

Господин Колесников призвал депутатов «отвязаться» от ДК ВОС. «Ходит много инвалидов и все просят. Я застал времена, когда районные общества инвалидов работали и зарабатывали деньги как могли. ДК ВОС — это люди, которые не только просят, но и что-то делают: да, сдают в аренду часть своих помещений, но это не наша территория, давайте займемся нашими»,— сказал он.

Депутат от «Яблока» Константин Киселев призвал власти изменить стратегию администрации по торговым объектам с «запретительной» на «разрешительную». «Когда появляются нестационарные торговые объекты (НТО), значит, есть потребность, которая неудовлетворенна стационарной торговлей, законной нестационарной торговлей. Пусть НТО будут законны, надо удовлетворить потребность населения услугах, тогда не будет никаких стихийных рынков»,— заверил он.

Руководитель фракции ЕР в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев подчеркнул, что власти «ничего не запрещают, а приводят в порядок». По словам депутата, торговые объекты оставляют горы мусора и портят облик города.

«Нужно удалять с общественных территорий места торговли, в частности, есть трамвайное кольцо Эльмаш, там крысы уже огромного размера, как небольшая собака»,— призвал он.

Господин Вихарев добавил, что концепция администрации предполагает снижение незаконных объектов торговли «к нулю». «Останутся в схеме только законные, которые будут, скорее всего, на удаленной территории, где нет доступности к магазинам, пока там не построят новые дома и торговые помещения. В центральной части города не должно быть киосков, павильонов, ларьков, это все вредит инвестиционной привлекательности города»,— завершил выступление депутат.

Изменения в положение о демонтаже нелегальных торговых объектов, предложенных Алексеем Орловым, поддержали 32 депутата, против выступил один.

Василий Алексеев