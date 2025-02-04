Киоскам выписали срок

Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию поддержала сокращение сроков на добровольный снос незаконных торговых конструкций, палаток и передвижных объектов. Согласно проекту, вместо пяти дней торговые точки смогут выносить спустя три часа после извещения о демонтаже. Сутки на добровольный снос будет отведено владельцам нелегальных павильонов и киосков. В 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35-40% придется ликвидировать силам мэрии. По мнению эксперта, сокращение сроков добровольного демонтажа объектов приведет к увеличению нагрузки на городскую администрацию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект решения о сокращении срока на добровольный снос незаконных торговых объектов в конце декабря внес на рассмотрение думы Екатеринбурга мэр Алексей Орлов. В 2024 году депутаты поддержали обновленные условия размещения киосков, предложенные господином Орловым. Поправки включат ввод коэффициентов за установку нестационарных торговых объектов (НТО) с учетом их расположения, обязанность предпринимателей вносить обеспечительный платеж в размере стоимости аренды за три месяца и получение права на место для размещения киоска только через участие в аукционе.

В администрации предположили, что плата за размещение ларьков в 2025 году вырастет в два-три раза.

Алексей Орлов отмечал, что обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

В ходе рассмотрения проекта о сокращении сроков добровольного демонтажа нелегальных НТО на комиссии по экономическому развитию и инвестициям думы Екатеринбурга директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин отметил, что размещение незаконных торговых конструкций, палаток и мобильных объектов происходит «за считанные минуты». «В связи с этим предлагаем установить срок в три часа для добровольного выноса объектов»,— пояснил он.

По его данным, большинство незаконных киосков и павильонов устанавливают в ночное время за «два-три часа». Максим Чаплыгин напомнил, что перед Новым годом городские власти провели массовый рейд по выносу нелегальных киосков с пиротехникой, однако владельцы демонтированных точек на следующие сутки устанавливали новые ларьки на освободившихся площадках.

«Считаем, что на демонтаж объектов будет достаточно одних суток»,— заверил чиновник.

Председатель думской комиссии Артур Зиганшин призвал мэрию усилить работу администраций районов по демонтажу нелегальных торговых объектов. «Когда я занимался Шарташским лесопарком, пытался бороться с киосками, но Кировский район просто игнорировал наши обращения»,— добавил он. Господин Чаплыгин заверил, что в Екатеринбурге нет случаев, когда «незаконный торговый объект работает годами или месяцами», подчеркнув, что районные администрации контролируют ситуацию. Чиновник добавил, что в 2024 году власти демонтировали 412 незаконных торговых точек.

Депутат Антон Швалев призвал собравшихся сократить и срок принудительного выноса торговых точек, который составляет 45 дней, на что господин Чаплыгин ответил, что власти могут не успеть демонтировать все нелегальные киоски.

По словам директора департамента, в 2025 году закончится действие 1396 договоров на размещение торговых объектов, из обследованных точек власти смогут выставить на аукцион только 82 места.

«Все остальные будут демонтироваться и сноситься. С учетом опыта двух лет мы понимаем, что лишь 60-65% вынесут сами, все остальное мы будем вынуждены принудительно выносить»,— сказал он, добавив, что на демонтаж незаконных торговых объектов в бюджете заложено 30 млн руб.

Проект решения поддержали пять присутствующих депутатов, один — не голосовал. Документ рассмотрят на заседании думы Екатеринбурга 11 февраля.

Сокращение сроков добровольного демонтажа незаконных объектов приведет к значительному увеличению числа демонтированных киосков силами администрации, считает руководитель «Союза нестационарных торговых объектов» Роман Ступников. «Короткие сроки говорят о том, что предписание не будет действовать. Владельца уведомят о сносе, часто это просто листок на объекте, а предприниматель даже не успеет нанять эвакуатор и убрать имущество, все вывезут и будут с него взыскивать. Это дополнительная нагрузка на саму администрацию»,— сказал он.

Василий Алексеев