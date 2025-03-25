«Потенциальная угроза глобальному присутствию и интересам США»

Высокопоставленные представители разведки США сегодня, 25 марта, провели Конгрессу доклад о главных угрозах, стоящих перед страной. В документе освещаются проблемы, создаваемые как государственными, так и негосударственными субъектами. Особый акцент делается на противостоянии России и Китаю. Утверждается, что КНР представляет собой наиболее всеобъемлющую и мощную угрозу национальной безопасности США, а Россия за последние годы «продемонстрировала экономическую и военную устойчивость», что делает ее значимым соперником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Китая Ван И (на заднем плане)

Фото: Pool / Reuters Министр иностранных дел Китая Ван И (на заднем плане)

Фото: Pool / Reuters

На слушаниях в сенатском комитете по разведке выступили директор ФБР Кэш Пател, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и директор Национальной разведки Тулси Габбард. На среду, 26 марта, запланированы такие же слушания в комитете по разведке Палаты представителей.

Заседание в Сенате прошло на следующий день после того, как разразился скандал вокруг чата по Йемену в мессенджере Signal. Напомним, что несколько высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, включая господина Рэтклиффа, госпожу Габбард и главу Пентагона Пита Хегсета, обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате, куда по ошибке попал и главный редактор издания The Atlantic. Все три докладчика во вторник настаивали, что в переписке не сообщалось никаких данных, которые могли бы нанести вред национальной безопасности США.

Конгрессмены также ждали разъяснений разведки насчет подходов администрации Трампа к России.

Формально поводом для слушаний стала публикация ежегодного спецдоклада разведсообщества США об угрозах безопасности страны. В этом отчете освещаются проблемы, создаваемые как государственными, так и негосударственными субъектами. В частности, немалая часть документа посвящена транснациональным преступникам, террористическим организациям и другим негосударственным субъектам.

Но особый акцент, согласно докладу, американская разведка делает на противостоянии России и Китаю. В документе ключевое место уделяется сотрудничеству между этими странами, а также их взаимодействию с Северной Кореей и Ираном: «Растущее сотрудничество между этими субъектами расширяет угрозу, увеличивая риск, что, если начнутся военные действия с одним из них, это может втянуть в них и других».

Утверждается, что «наиболее всеобъемлющую и мощную военную угрозу национальной безопасности США» представляет Китай. Среди прочего эта страна стремится конкурировать с Соединенными Штатами за звание ведущей экономической державы.

«Китай затмил Россию как лидера в космической сфере и готов конкурировать с Соединенными Штатами за звание мирового лидера в космосе»,— также говорится в докладе.

По версии американской разведки, председатель Си Цзиньпин стремится достичь «великого возрождения китайской нации» к 2049 году. КНР, вероятно, продолжит укреплять свои позиции, чтобы занять максимально выгодную позицию с учетом возможного конфликта с Соединенными Штатами из-за Тайваня. Это, в частности, якобы будет выражаться в широкомасштабных кибероперациях против целей в США.

Россия, согласно докладу, «в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США». При этом отмечается, что конфликт на Украине повышает риски непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

Авторы документа уверены, что «длительная военно-политическая напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью (РФ.— “Ъ”) в своем превосходстве на поле боя и в своей оборонно-промышленной базе, а также возросший риск ядерной войны создают как срочность, так и сложности для усилий США по приведению войны к приемлемому завершению».

В докладе указывается, что «Россия обладает крупнейшим и наиболее разнообразным запасом ядерного оружия» и при худшем сценарии может «нанести катастрофический ущерб» США.

Американская разведка также комплиментарно отзывается о возможностях РФ в киберпространстве и в области ИИ.

«Президент Владимир Путин, по-видимому, полон решимости и готов заплатить очень высокую цену, чтобы одержать победу в том, что он считает определяющим моментом с точки зрения стратегического соперничества России с Соединенными Штатами, мировой истории и его личного наследия»,— утверждают аналитики американской разведки. И добавляют, что «большинство россиян продолжают пассивно принимать войну, и появление альтернативы Путину сейчас менее вероятно, чем когда-либо прежде во время его правления».

Также в докладе констатируется: за последние годы РФ «продемонстрировала экономическую и военную устойчивость» — отчасти благодаря расширенной поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи. А масштабные инвестиции в оборонный сектор делают российскую армию постоянной угрозой национальной безопасности США, констатируется в докладе.

Вашингтон указывает на то, что «Москве придется бороться с долгосрочными проблемами, такими как качество войск, коррупция и рождаемость». Но в целом, констатируется в документе, Россия «сохраняет импульс» развития.

Что же касается Украины, то утверждается, что «изнурительная война на истощение» с каждым днем ставит ее во все более проигрышную позицию.

Екатерина Мур, Вашингтон