Америка и Китай найдут время и место

США и Китай ведут подготовку к встрече своих лидеров, которая может состояться в июне, сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее издание South China Morning Post назвало предполагаемым временем саммита апрель. Несмотря на угрозу обострения торговой войны между крупнейшими экономиками мира, начатой после смены власти в США, Вашингтон и Пекин ищут пути избежать эскалации и наладить взаимодействие по вопросам безопасности. Свой интерес к активизации связей с Китаем в условиях все более конфликтных отношений США и Европы демонстрирует и руководство Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на встрече в Пекине, 6 декабря 2017 года

Фото: Damir Sagolj / Reuters Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на встрече в Пекине, 6 декабря 2017 года

Фото: Damir Sagolj / Reuters

О начавшейся подготовке к первой после смены власти в США встрече американского и китайского лидеров газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, предполагаемое время проведения саммита — июнь, учитывая совпадение дат рождения Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Напомним, что президент США родился 14 июня, а председатель КНР — 15 июня.

Ранее свою версию того, когда и где может пройти встреча лидеров США и Китая, изложила газета South China Morning Post. Издание назвало другую символическую дату, к которой может быть приурочен американо-китайский саммит,— 100 дней правления Дональда Трампа, вступившего в должность 20 января. По информации источников газеты, обе стороны рассматривают возможность проведения встречи уже в апреле, однако дата и место еще не определены. Как пояснили собеседники South China Morning Post, каждый из лидеров хотел бы вначале принять саммит у себя, чтобы представить это как свою дипломатическую победу.

Напомним, что в 2017 году во время своего первого президентского срока, после почти года нахождения на посту главы Белого дома, Дональд Трамп впервые посетил Китай.

Однако это не помешало ему развязать торговую войну против КНР и переориентировать внешнюю и оборонную политику США на долгосрочное противостояние с Пекином, который был признан в Вашингтоне главным стратегическим вызовом.

В связи с этим вопрос о том, будет ли Дональд Трамп придерживаться прежнего жесткого курса по отношению к Китаю, станет главной интригой ожидающейся встречи в верхах.

Сигналы о том, что Вашингтон и Пекин выражают интерес к проведению саммита, стали поступать с ноября прошлого года, когда Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах. Сам господин Трамп после возвращения в Белый дом неоднократно давал понять, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином. В последний раз он подтвердил возможность такой встречи в минувшее воскресенье, когда на борту президентского самолета, возвращавшегося из штата Флорида в Вашингтон, журналисты спросили его, планирует ли он провести саммит с китайским лидером. «Да, в какой-то момент я бы встретился. У меня очень хорошие отношения с председателем Си»,— повторил Дональд Трамп свою мантру про личную химию двух лидеров.

Весьма спокойно президент США отреагировал и на вопрос о проходящих в марте учениях «Морской пояс безопасности-2025», в которых принимают участие ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая. Когда журналисты спросили его, обеспокоен ли он в связи с этими маневрами, господин Трамп ответил: «Нет, нисколько».

Отвечая на уточняющий вопрос, президент США добавил: «Потому что мы сильнее их всех. У нас больше мощи, чем у всех них».

За день до этого Дональд Трамп упомянул Китай, а также Россию в контексте ядерного разоружения. Отвечая на вопросы журналистов Белого дома, он сообщил, что Вашингтон, Москва и Пекин намерены возобновить консультации на эту тему, которые начались во время его первого президентского срока, но затем были прерваны. «Было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия. У России и у нас пока (его.— “Ъ”) больше всего. У Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество, и было бы здорово, если бы мы все смогли денуклеаризироваться, потому что мощь ядерного оружия просто сумасшедшая. Это безумие»,— заявил Дональд Трамп. «Я был очень близок к тому, чтобы начать с Россией программу денуклеаризации. И мы собираемся привлечь Китай. Я говорил об этом с председателем Си, и он был бы очень рад пойти на это»,— добавил президент США.

Ранее источники в Белом доме сообщили о том, что администрация президента Трампа намерена вовлечь Россию и Китай в решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Между тем первые шаги Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом свидетельствуют о том, что пока он остается в русле все той же жесткой торгово-экономической политики по отношению к Китаю, которая проводилась во время его первого срока, и не меняет позицию по Тайваню.

В феврале и марте президент Трамп ввел суммарно 20-процентные пошлины на китайские товары, которые добавляются к 25-процентным пошлинам, установленным на импорт из КНР ранее, во время его первого президентского срока. Пошлины в размере 20%, которые начнут действовать в апреле, будут применяться к нескольким категориям потребительской электроники, импортируемой в США из Китая, которые ранее не облагались сборами (смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и устройства с поддержкой Bluetooth).

В ответ Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10–15% на определенные виды импорта из США, которые начали действовать с 10 марта. Ответные новые тарифы затронули широкий спектр американской сельхозпродукции, включая некоторые виды мяса, зерновых, хлопок, фрукты, овощи и молочные продукты. Китайское правительство также включило 15 американских организаций в число подлежащих экспортному контролю и добавило 10 организаций в официальный список ненадежных компаний.

МИД КНР выступил с заявлением о решимости Пекина продолжать вводить ответные меры, если США развяжут полномасштабную торговую войну. В то же время официальный представитель дипломатического ведомства КНР Линь Цзянь призвал США как можно скорее вернуться к диалогу.

В начале марта, рассуждая о торгово-экономических отношениях с Китаем и Японией, Дональд Трамп сделал еще одно заявление, указывающее на то, что его диалог с председателем Си будет непростым. Глава Белого дома сообщил лидерам Китая и Японии о недопустимости дальнейшего ослабления их валют, назвав курс иены и юаня несправедливым по отношению к США.

Еще одним раздражителем остается проблема Тайваня.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, подвергать опасности мир и стабильность в регионе. Ранее директор Американского института на Тайване (де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин в интервью тайваньскому изданию Liberty Times сообщил, что США продолжат оружейные поставки Тайваню после завершения конфликта на Украине. «Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и является главной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать»,— напомнила Мао Нин.

Сергей Строкань