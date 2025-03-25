Никита Михалков призвал не пускать в Россию уехавших артистов

Режиссер Никита Михалков не считает, что у уехавших из России деятелей культуры, которые плохо отзываются о родной стране, стоит отнимать награды и звания. При этом таких артистов не следует пускать обратно в Россию, сказал господин Михалков «Известиям».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо»,— отметил режиссер. По его мнению, за границей государственные награды не имеют никакого значения для уехавших из России артистов.

В феврале спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для покинувших Россию артистов, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не будет «коллективной амнистии». Он отмечал, что тем, кто занимал «антироссийскую позицию», не будут рады.

После начала специальной военной операции на Украине несколько российских артистов покинули страну и публично выступили против военных действий. Многих из них Минюст впоследствии признал иностранными агентами. Артисты, которые остались в стране, столкнулись с отменой выступлений и концертов. Из-за этого, в частности, в 2023 году Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник», при этом она говорила, что уезжать не намерена. В 2024 году отменили выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце — СМИ писали, что номер певицы убрали из-за антироссийских высказываний ее матери Аллы Пугачевой, хотя концертная площадка это отрицала.