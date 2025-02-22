Швыдкой: занимавшим антироссийскую позицию артистам не будут рады

Для покинувших Россию артистов, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не будет «коллективной амнистии», заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он считает, что тем, кто занимал «антироссийскую позицию», не будут рады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его мнению, были артисты, которые уехали «по причинам внутренней растерянности» или по «бытовым», но «не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями». К ним по возращению на родину «будет совершенно иной подход», уверен господин Швыдкой. «В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение»,— сказал он «РИА Новости».

После начала российской военной операции на Украине несколько российских артистов покинули страну и публично выступили против военных действий. Многих из них Минюст впоследствии признал иностранными агентами. Артисты, которые остались в стране, столкнулись с отменой выступлений и концертов. Из-за этого, в частности, в 2023 году Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник», при этом она говорила, что уезжать не намерена. В 2024 году отменили выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце — «Московский комсомолец» писал, что номер певицы убрали из-за антироссийских высказываний ее матери Аллы Пугачевой, хотя концертная площадка это отрицала.