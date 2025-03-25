Путин разрешил «Роскосмосу» ездить на автомобиле с мигалкой

«Роскосмосу» теперь можно пользоваться одним служебным автомобилем со спецсигналом. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно документу, у МИД России автомобилей с мигалкой станет на один больше. В обновленной редакции указа ведомству позволено иметь пять таких машин.

В начале марта сообщалось об ужесточении закона о приоритете на дороге транспорта со спецсигналом. Так, штраф за непропуск машины скорой помощи может вырасти до 30 тыс. руб. Это более чем в четыре раза выше нынешнего штрафа (максимум — 7 тыс. руб.). Закон планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

Подробности — в материале «Ъ» «Штрафам подают спецсигнал».