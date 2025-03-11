Штрафам подают спецсигнал

Штраф за непропуск машины скорой помощи может вырасти до 30 тыс. руб. Законопроект о четырехкратном росте наказания для автомобилистов может в ближайшее время поступить в Госдуму. Сейчас за такое нарушение грозит штраф до 7 тыс. руб. или лишение прав от трех месяцев до года. Но парламентарии считают, что этого недостаточно и предлагают «ощутимо» увеличить наказание до 20-30 тыс. руб. Кроме того, может вырасти и верхняя планка лишения прав, до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Насколько обоснованы такие ужесточения? И как контролировать непропусук машины скорой помощи? Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что проще всего это делать из самой скорой: «Непропуск скорой — это очень субъективно. Читаем правила дорожного движения: водитель не должен начинать, прекращать или возобновлять движение, если это создаст помехи. Фактически машина, которая встала перед каретой скорой помощи и никуда не двигается, выполняет требования ПДД, хотя и мешает. Правильно все-таки идти не в сторону увеличения штрафа, а в сторону необратимости наказания.

Самой действенной мерой стала бы установка комплекса фотовидеофиксации в скорых. И здесь уже два варианта. Первый — нейросети, которые видят, что происходит, анализируют и фиксируют, что автомобилист препятствует проезду. Сегодняшние технологии позволяют это сделать. Второй — полуавтоматическая система, которая также потребует изменений в законодательстве. В этом случае водитель скорой помощи мог бы в какой-то момент нажать кнопку, чтобы фотовидеокомплекс начал фиксировать происходящее. Это было бы основанием для того, чтобы в дальнейшем нарушителю предъявили обвинения».

Сейчас непредоставление преимущества транспорту со спецсигналами фиксируется инспекторами ДПС или камерами. Водители часто вынуждены нарушать ПДД, чтобы пропустить машины с мигалками, за что получают дополнительное наказание, говорит автоюрист Лев Воропаев: «Нашим законодателям нужно озаботиться тем, что значит в правилах дорожного движения выражение "предоставить преимущество или пропустить".

Если водителям начнут выписывать штрафы на основании данных камеры автоматической фотовидеофиксанции, то необходимо, чтобы была возможность их отменить, чтобы не налагать на гражданина обязанность для подачи соответствующей жалобы, если он в этой ситуации пропускал скорую помощь. Потому что такие ситуации происходят достаточно часто: автомобилисты получают оповещения о взысканиях, например, за нарушение стоп-линии либо за проезд на запрещающий сигнал светофора, когда они пропускали машины специальных служб. И, как правило, попытки их оспорить практически всегда обречены на провал. То есть вряд ли такое постановление отменят».

В последний раз штрафы за непропуск автомобилей со сцепсигналами увеличивали в январе этого года. Тогда же сократили скидку для тех, кто быстро оплачивает штраф за нарушение, теперь уменьшить эту сумму можно только на 25%. Для этого нужно успеть погасить взыскание за 30 дней.

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Юлия Савина