Лавров: России нужны четкие гарантии, чтобы возобновить черноморскую инициативу

Россия выступает за возобновление черноморской зерновой инициативы, однако это возможно, только если ей будут даны «четкие, проверяемые и рабочие» гарантии. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такие гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона руководству Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам будут нужны четкие гарантии,— сказал господин Лавров в интервью "Первому каналу". — И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе».

«Мы за возобновление в какой-то форме, более приемлемой для всех, черноморской инициативы»,— сказал дипломат.

В интервью Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров в Эр-Рияде, которые прошли 24 марта, делегации РФ и США обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. По его словам, российская сторона выступила за возобновление черноморской зерновой инициативы, из которой в одностороннем порядке вышла в 2023 году. Однако для возобновления ее действия Москве необходимо заручиться гарантиями, что ей не будут чинить препоны. По словам дипломата, РФ больше не может на слово верить украинскому руководству.

Черноморская инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление не было согласовано из-за позиции Киева. Американская сторона не подтверждала срыв публикации.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая