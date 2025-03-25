Кировский бизнесмен Илья Горев купил секреты производства АО «Тамбовспецмаш»

Кировский бизнесмен Илья Горев выиграл торги в форме публичного предложения, на которые выставлялись нематериальные активы обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш»: промышленный образец и секрет производства трактора для низких температур, а также документация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Он получил лот по цене в 34 тыс. руб. при начальной в 22 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Андрей Столяров.

Кроме того, с ноября прошлого года продаются права требования «Тамбовспецмаша» к трем компаниям на 238,4 млн руб. в сумме. Общая начальная цена шести лотов — 59,3 млн руб. Заявки на участие в торгах в форме публичного предложения принимаются до 17 июня этого года.

АО «Тамбовспецмаш» признали банкротом в октябре 2021 года. В июне 2022-го бывший директор компании получил два с половиной года лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями. Летом 2023 года ростовское ООО «Паллада» выкупило часть имущества «Тамбовспецмаша» за 334,5 млн руб.

В марте 2024 года стало известно, что российский дилер сельхозтехники ГК «Терра групп» и белорусский производитель «Гомсельмаш» запустили на площадке «Тамбовспецмаша» производство беспилотных комбайнов. Проектная мощность предприятия — до 600 единиц в год, инвестиции оценивались в 5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь