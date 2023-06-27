Ростовская компания «Паллада» купила имущество тракторного завода «Тамбовспецмаш» за 334,5 млн рублей

Победителем торгов по продаже имущества тракторного завода АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ) стало ростовское ООО «Паллада». Об этом сообщил конкурсный управляющий Дмитрий Митрякович.

Активы были разделены на два лота. В первый включены здания и сооружения, земельные участки, оборудование, комплектующие и инструменты, офисная техника. Его начальная цена составила 300, млн руб. В составе второго лота начальной стоимостью 33,7 млн включено различное оборудование. «Паллада» приобрела оба лота по начальной цене.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Паллада» зарегистрировано в Ростовской области в феврале 2022 года для оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 21,5 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн. Гендиректором является Ольга Ковригина. Единственный владелец — Сергей Кузнецов.

«Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021 года. Имущество завода выставлялось на торги несколько раз. Изначально оно оценивалось в 833,9 млн руб. В июне 2022 года бывший директор «Тамбовспецмаша» получил 2,5 года лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.

Александр Прытков

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