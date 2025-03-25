Производитель свинины «Реут» обжаловал невзыскание убытков с курских властей

Курское ООО «Реут» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда региона об отказе во взыскании с регионального комитета ветеринарии 139 млн руб. убытков. Согласно картотеке арбитражных дел, она пока не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Реут» обратился в суд в ноябре 2023 года. В удовлетворении требований было отказано в конце февраля 2025-го.

В ноябре 2020 года на двух площадках «Реута» выявили вспышку африканской чумы свиней. После этого вирус обнаружили на предприятиях других компаний — «Мираторга» и «Агропромкомплектации». «Реут» лишился 66,2 тыс. голов свиней. В компании разразился кризис, весной 2022-го она обанкротилась.

Летом 2023 года суд частично удовлетворил требования компании к тогда еще областному управлению ветеринарии и взыскал 194,5 млн руб. ущерба, понесенного ей в результате изъятия свиней.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Курская чума оказалась привозной».

Алина Морозова