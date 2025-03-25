CBC News: детальное обсуждение миротворческой миссии на Украине вот-вот начнется

Западные военные на этой неделе приступят к детальному планированию потенциальной отправки на Украину миротворческой миссии. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC News со ссылкой на канадского генерала Стива Боивина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Ожидается, что на этой неделе западное военное командование начнет детальное планирование потенциальной миротворческой миссии "коалиции желающих" на Украине, сообщает канадский генерал, отвечающий за зарубежные и внутренние операции»,— говорится в публикации CBC News.

Собеседник телеканала также сообщил, что Канада готова внести вклад в формирование миротворческой миссии. По его словам, обучающие украинских военных канадские войска могут быть переориентированы на миротворческую деятельность.

В последние недели в Европе активно обсуждают отправку миротворцев на Украину. В начале марта по итогам саммита европейских государств в Лондоне премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание «коалиции желающих» принять участие в формировании миротворческого контингента. По словам британского премьера, саммит коалиции запланирован на 27 марта.

В России к разговорам о миротворческом контингенте относятся скептически. Официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник назвал «мечтателями» европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии. Эти государства демонстрируют свою политическую несостоятельность, заявил министр иностранных дел.

Подробнее о формировании контингента миротворцев — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая