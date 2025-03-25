Российские военные заняли село Малые Щербаки в Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Село расположено недалеко от города Орехов. Также в ведомстве объявили о взятии населенного пункта Мирное в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Операцию в Малых Щербаках выполнили подразделения группировки войск «Днепр». В воскресенье, 23 марта, армия России взяла село Сбирное в ДНР. 17 марта — Степовое в Запорожской области.

Ранее в марте российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Скудное, Бурлацкое, Привольное, Новомарково, Днепроэнергия, а также Константинополь в том же регионе.