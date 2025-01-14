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Коммерсантъ FM
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К бывшему адвокату прилетел дрон

Эльману Пашаеву грозит новое обвинение

“Ъ” стали известны детали еще одного уголовного дела, возбужденного в отношении скандально известного бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По данным источников, в материалах нового расследования речь может идти о несостоявшейся сделке с беспилотником. По данным правоохранителей, экс-адвокат обещал продать летательный аппарат и получил деньги, но обязательств не исполнил. Тем временем военный суд в Москве продлил срок ареста Эльмана Пашаева до 15 марта. В рамках своего первого дела, напомним, он обвиняется в том, что, находясь в зоне СВО вместе с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем, обещал последнему за 18,5 млн руб. и $300 тыс. прекратить уголовное преследование супругов, которым инкриминировалась неуплата налогов.

Бывший адвокат Эльман Пашаев (справа)

Бывший адвокат Эльман Пашаев (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший адвокат Эльман Пашаев (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О новом деле стало известно на заседании Московского гарнизонного военного суда, который рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста экс-адвоката. Сам процесс судья закрыл от прессы и публики, но перед этим председательствующий уведомил находившегося в клетке Эльмана Пашаева о том, что тот стал фигурантом еще одного расследования. «Дело уже возбуждено, и вы являетесь по нему подозреваемым»,— уточнил судья. При этом стало известно, что потерпевшим по новому делу проходит некто Захаров. Эльман Пашаев в ответ сообщил судье, что о втором деле против него «знает, но подробности ему неизвестны».

Между тем, по данным источников «Ъ» в адвокатских кругах, в новом уголовном деле речь может идти о якобы перепродаже фигурантом дрона стоимостью полтора миллиона рублей.

Подозреваемый, по данным источников «Ъ», якобы предлагал купить его нескольким гражданам, в том числе занимавшимся благотворительной деятельностью, и даже получил от них деньги, но обязательств своих не исполнил. В результате один из потерпевших, господин Захаров, и написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

Тем временем суд ходатайство военного следствия о продлении Эльману Пашаеву меры пресечения в виде ареста удовлетворил. Уже при журналистах судья объявил, что в СИЗО обвиняемый останется до 15 марта, а просьба адвоката Николая Казакова о переводе подзащитного под домашний арест отклонена.

После заседания защитник и сам Эльман Пашаев от комментариев отказались. Впрочем, на предыдущем судебном заседании, посвященном мере пресечения для бывшего адвоката, фигурант заявлял, что вину в инкриминируемом ему особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не признает и считает, что стал жертвой оговора.

Как уже сообщал «Ъ», первое уголовное дело Эльмана Пашаева связано с другим — о неуплате налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ) и отмывании средств (ст. 174.1 УК РФ), которое расследовалось в отношении Алексея и Елены Блиновских.

По версии следствия, в феврале 2024 года Эльман Пашаев предложил Алексею Блиновскому, с которым они встретились в зоне СВО, «решить вопрос с уголовным преследованием» супружеской пары за 18,5 млн руб. и $300 тыс. Получив от Алексея Блиновского $100 тыс., юрист, однако, не предпринял никаких действий. После чего на него в правоохранительные органы и было подано заявление.

Отметим, что в настоящее время дело Елены Блиновской рассматривается в Савеловском суде. Свою вину она признала частично, согласившись лишь с тем, что уклонялась от уплаты налогов. Дело Алексея Блиновского было приостановлено в связи с его участием в боевых действиях в зоне СВО.

Как Эльмана Пашаева отправили в СИЗО

Николай Казаков, представляющий интересы Эльмана Пашаева, ранее заявлял, что его подзащитный, заключивший в свое время контракт с Минобороны и служивший в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР танкистом, там «характеризовался положительно и уже заслужил две госнаграды, был дважды ранен», а также якобы пожертвовал для нужд российской армии порядка 80 млн руб., включая стоимость более 500 дронов и 20 мотоциклов.

Отметим, что, по некоторым данным, заявления на Эльмана Пашаева якобы написали еще некоторые из его бывших клиентов, например Елена Суликова (Алена Полынь), представлявшаяся всем «потомственной ведьмой». К уголовной ответственности ее привлекли по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признаку пола, расы, религии и т. д.) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным источников «Ъ», женщина заплатила Эльману Пашаеву не менее 1,8 млн руб. за прекращение своего уголовного преследования, но результата не последовало.

Алексей Соковнин

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