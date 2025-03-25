Туристы объезжают Турцию

Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось на 5–10% год к году на фоне протестов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). «Протесты в Стамбуле и других крупных городах Турции пока не думают утихать, и эта ситуация ожидаемо сказывается на турпотоке»,— заявили в АТОР. Но остальные локации страны — Анталья, Мармарис, Бодрум — эффекта пока не ощутили.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

В феврале число визитов россиян в Турцию сократилось на 17,5%, до 203,07 тыс., сообщили в АТОР со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции. Там отметили, что падение количества прибытий из РФ в Турцию зимой 2024–2025 годов носит устойчивый характер: в декабре число визитов сократилось на 10,5% год к году, в январе — на 11,6%. Динамика объясняется выросшими ценами на размещение в Турции и появлением в РФ большого количества зимних пляжных направлений с доступной прямой перевозкой. В целом Турцию в феврале посетили 2,17 млн иностранцев, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Россияне по числу визитов на третьем месте после граждан Ирана и Германии. Александра Мерцалова