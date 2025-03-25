«Момент для удара Эрдоган выбрал идеально»

Президент Турции пообещал привлечь к ответственности организаторов акций протеста в стране. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, оппозиция разжигает насилие и дестабилизирует ситуацию в республике. Он также отметил, что выступления протестующих в конечном счете завершатся и им «будет стыдно за тот ущерб, который они нанесли». Массовые акции протеста начались в Турции после того, как 19 марта полицейские задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его называют главным оппонентом президента. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, чем закончится противостояние между действующим главой Турции и его противниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

То, что делает сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на первый взгляд, может показаться неоправданным риском, провоцированием на пустом месте острейшего политического кризиса. До ареста его главного противника — мэра Стамбула Экрема Имамоглу — ситуация в стране казалась спокойной и стабильной. Сегодня же Турция кипит, десятки городов охвачены акциями протеста, столкновения демонстрантов с полицией становятся все более ожесточенными. И неизвестно, чем это закончится. Неизбежно возникает вопрос: надо ли было все это начинать, стоила ли игра свеч? Но вопрос этот возникает только для человека со стороны. Для самого же Эрдогана никаких вопросов нет. Все четко продумано, просчитано, Рубикон перейден сознательно, назад пути нет.

Почему президент решил действовать именно сейчас? Потому что потом могло быть поздно.

На последних президентских выборах в мае 2023 года Эрдоган победил с огромным трудом, лишь во втором туре набрав 52% голосов. А с тех пор экономическая ситуация неуклонно ухудшалась, оппозиция набирала силы и ждала своего часа, народ все больше уставал от бесконечного правления Эрдогана, и следующие выборы могли закончиться для него плачевно. И потому он решил, что сложившуюся систему надо ломать. Самый популярный из его противников, мэр крупнейшего города страны, выведен из игры. Над остальными деятелями оппозиции навис дамоклов меч правосудия: обвинения предъявлены не только Имамоглу, но и многим его соратникам. А начавшееся уличное противостояние дает властям повод заключить под стражу и нейтрализовать наиболее активных и решительных своих противников, готовых к революционным действиям, чтобы у оппозиции никогда в будущем не возникло соблазна свергнуть Эрдогана с помощью массовых акций протеста.

Момент для удара выбран идеально. Сегодня мало кто в мире станет возмущаться авторитарными действиями турецкого президента, а уж тем более вводить против Анкары санкции. Администрацию Дональда Трампа в Вашингтоне защита демократии в третьих странах мало волнует. Лидеры Европейского союза и входящих в него государств тоже не станут ссориться с Эрдоганом, особенно сейчас, когда из-за конфликта с Россией и ухудшающихся отношений с США они вынуждены искать новых партнеров и союзников. Здесь уж не до демократических ценностей.

Что касается Москвы, то там тоже возмущаться не станут. Все-таки Эрдоган, несмотря на свои непомерные амбиции, в том числе на постсоветском пространстве, привычный партнер.

С ним Владимир Путин не раз находил общий язык, в том числе в самые непростые моменты. Кроме того, после февраля 2022 года Анкара не ввела против Москвы никаких санкций, оставаясь для нее важным, а в каких-то моментах и ключевым окном во внешний мир. А как повела бы себя турецкая оппозиция, если предположить, что она пришла бы к власти? Нет гарантий, что она не последовала бы примеру Европы и не стала проводить в отношении России более жесткую политику, надеясь получить за это бонусы от руководства ЕС. В этом смысле Эрдоган хотя бы предсказуем. Впрочем, и с ним в последнее время начали возникать проблемы. Главная из них — свержение Башара Асада в Сирии, захват власти в стране группировками, за которыми стоит Анкара. Едва ли вызывает восторг в Москве и активность Турции в Закавказье, особенно на армяно-азербайджанском направлении. Приходит все больше сообщений, что Анкара пытается теснить россиян и в Африке, в тех странах, которые вырвались из сферы влияния Парижа и, казалось, начинают ориентироваться на Москву.

Если взглянуть на вещи с этой стороны, можно предположить, что затяжной политический кризис в Турции, отвлекающий Эрдогана от международных дел, в какой-то степени отвечает российским интересам. Но только при условии, что президент не перегнет палку, не вызовет взрыв всеобщего возмущения, с которым не сумеет справиться, и не потеряет власть. Но пока этот вариант представляется маловероятным. Инициатива прочно в руках у Эрдогана, а силовые структуры, по-видимому, сохраняют ему лояльность.

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Максим Юсин