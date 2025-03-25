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Коммерсантъ FM
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Boeing хочет отозвать признание вины по делу о крушении самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing пытается отозвать достигнутое соглашение о признании вины в уголовном деле от 2021 года, возбужденном после крушений двух пассажирских лайнеров 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам ее представителей, компания рассчитывает на смягчение приговора при администрации нового президент США Дональда Трампа.

На месте крушения самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines (март 2019 года)

На месте крушения самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines (март 2019 года)

Фото: Mulugeta Ayene / AP

На месте крушения самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines (март 2019 года)

Фото: Mulugeta Ayene / AP

Самолеты Boeing 737 MAX потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, погибло в общей сложности почти 350 человек. Минюст США признал мошенничеством, что Boeing не уведомил регуляторов о внесении изменений в программу управления полетом на самолетах серии MAX, что послужило причиной двух катастроф. В июле компания решила признать вину и выплатить штраф на сумму до $243,6 млн. Помимо этого Boeing должен был в течение трех лет находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов.

Однако теперь корпорация добивается «более снисходительного отношения» со стороны Министерства юстиции, которое при администрации господина Трампа начало рассмотрение многочисленных уголовных дел, еще не переданных в суд. Boeing «может выиграть от свежего взгляда» Минюста, который «склонен как минимум изменить части соглашения», утверждают собеседники издания. Boeing и Министерство юстиции отказались от комментариев.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с марта 2019 года полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру. В ноябре 2019 года своих постов лишился гендиректор и президент коммерческого подразделения авиаконцерна Кевин Макалистер, а в декабре того же года ушел в отставку и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Без суда и бедствия».

Фотогалерея

Катастрофа Boeing 737 в Индонезии

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Самолет, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем

Самолет, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем

Фото: Reuters / Stringer

На его борту, как уточнили в авиакомпании, находились 189 человек, в том числе восемь членов экипажа

На его борту, как уточнили в авиакомпании, находились 189 человек, в том числе восемь членов экипажа

Фото: Reuters / Beawiharta

По мнению спасателей, шансов найти выживших практически нет

По мнению спасателей, шансов найти выживших практически нет

Фото: Tatan Syuflana / AP

По предварительным данным, самолет распался на части после удара о воду

По предварительным данным, самолет распался на части после удара о воду

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Погодные условия в этот час были в норме, пояснили специалисты индонезийского агентства метеорологии. По всей вероятности, речь идет о технических неисправностях

Погодные условия в этот час были в норме, пояснили специалисты индонезийского агентства метеорологии. По всей вероятности, речь идет о технических неисправностях

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Как передает издание The Jakarta Post, через две минуты после взлета пилот запросил разрешения на возвращение в аэропорт Джакарты, и диспетчер его подтвердил

Как передает издание The Jakarta Post, через две минуты после взлета пилот запросил разрешения на возвращение в аэропорт Джакарты, и диспетчер его подтвердил

Фото: Reuters / Beawiharta

Усилия сосредоточены на поиске тел погибших. Тем не менее на берегу дежурят машины скорой помощи

Усилия сосредоточены на поиске тел погибших. Тем не менее на берегу дежурят машины скорой помощи

Фото: Reuters / Hadi Sutrisno

На месте крушения работают более 300 человек, включая военных, сотрудников полиции и местных рыбаков

На месте крушения работают более 300 человек, включая военных, сотрудников полиции и местных рыбаков

Фото: Reuters / Stringer

На воде плавает много обломков самолета и личных вещей

На воде плавает много обломков самолета и личных вещей

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Также на месте работают дайверы: глубина моря здесь 30–35 м

Также на месте работают дайверы: глубина моря здесь 30–35 м

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Они ищут черные ящики и фюзеляж самолета. Уже подняты из воды несколько тел погибших

Они ищут черные ящики и фюзеляж самолета. Уже подняты из воды несколько тел погибших

Фото: Tatan Syuflana / AP

По данным авиакомпании, на борту лайнера было два иностранца — пилот родом из Индии и гражданин Италии. Россиян, по предварительной информации, на борту не было

По данным авиакомпании, на борту лайнера было два иностранца — пилот родом из Индии и гражданин Италии. Россиян, по предварительной информации, на борту не было

Фото: Tatan Syuflana / AP

Также известно, что среди пассажиров были три ребенка, в том числе двое младенцев. Кроме того, на борту самолета находились сотрудники Министерства финансов страны и другие чиновники

Также известно, что среди пассажиров были три ребенка, в том числе двое младенцев. Кроме того, на борту самолета находились сотрудники Министерства финансов страны и другие чиновники

Фото: Tatan Syuflana / AP

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Самолет, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем

Фото: Reuters / Stringer

На его борту, как уточнили в авиакомпании, находились 189 человек, в том числе восемь членов экипажа

Фото: Reuters / Beawiharta

По мнению спасателей, шансов найти выживших практически нет

Фото: Tatan Syuflana / AP

По предварительным данным, самолет распался на части после удара о воду

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Погодные условия в этот час были в норме, пояснили специалисты индонезийского агентства метеорологии. По всей вероятности, речь идет о технических неисправностях

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Как передает издание The Jakarta Post, через две минуты после взлета пилот запросил разрешения на возвращение в аэропорт Джакарты, и диспетчер его подтвердил

Фото: Reuters / Beawiharta

Усилия сосредоточены на поиске тел погибших. Тем не менее на берегу дежурят машины скорой помощи

Фото: Reuters / Hadi Sutrisno

На месте крушения работают более 300 человек, включая военных, сотрудников полиции и местных рыбаков

Фото: Reuters / Stringer

На воде плавает много обломков самолета и личных вещей

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Также на месте работают дайверы: глубина моря здесь 30–35 м

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Они ищут черные ящики и фюзеляж самолета. Уже подняты из воды несколько тел погибших

Фото: Tatan Syuflana / AP

По данным авиакомпании, на борту лайнера было два иностранца — пилот родом из Индии и гражданин Италии. Россиян, по предварительной информации, на борту не было

Фото: Tatan Syuflana / AP

Также известно, что среди пассажиров были три ребенка, в том числе двое младенцев. Кроме того, на борту самолета находились сотрудники Министерства финансов страны и другие чиновники

Фото: Tatan Syuflana / AP

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