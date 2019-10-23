Boeing отправил в отставку главу коммерческого подразделения компании

Во вторник, 22 октября, в Boeing состоялась самая значительная отставка с момента начала кризиса вокруг самолета 737 MAX. Своих постов лишился гендиректор и президент коммерческого подразделения авиаконцерна Кевин Макалистер. Его место с сегодняшнего дня займет Стен Дил, говорится в сообщении компании.

Господин Макалистер был приглашен главой Boeing Деннисом Мюленбургом в 2016 году. До этого он возглавлял авиационное подразделение General Electric. «Мы благодарны Кевину за его преданную и упорную службу на благо Boeing, ее клиентов и сообщества в непростое время»,— приводятся в заявлении компании слова господина Мюленбурга.

В минувшие воскресенье и понедельник Boeing проводила экстренные собрания руководства компании в связи с очередным обострением кризиса вокруг Boeing 737 Max. Производитель был вынужден созвать экстренное совещание топ-менеджеров после того, как агентство Reuters рассказало о письме одного из технических пилотов компании, в котором он жаловался на неполадки в системе контроля полета (MCAS), установленной на 737 Max. Ее сбой позже стал причиной двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели в Индонезии и Эфиопии. Письмо датировано 2016 годом, а значит, компания знала о проблеме, ставшей причиной двух авиакатастроф, за пару лет до трагических событий, но ничего не сообщила об этом регуляторам. Сама Boeing позже выпустила заявление, в котором подчеркнула, что «неоднократно» сообщала регуляторам о готовящихся изменениях в системах контроля полета, в частности в MCAS, а также что Федеральная авиационная администрация США (FAA) проверяла их во время тестовых полетов, а затем выдала соответствующий сертификат.

О последствиях катастроф для Boeing читайте в публикации “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».

Кирилл Сарханянц