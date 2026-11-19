Международный суд ООН признал Мьянму виновной в геноциде мусульман-рохинджа
Мьянма намеревалась истребить «значительную часть» рохинджа, этнической группы, исповедующей суннитский ислам,— следовательно, власти страны виновны в геноциде. Такое решение вынес Международный суд — главный судебный орган Организации Объединенных Наций, опубликовавший его на своем сайте.
Председатель Международного суда Юдзи Ивасава призвал власти Мьянмы создать условия для безопасного возвращения рохинджа домой, а также оказать им помощь в реабилитации.
По данным на 2012 год, численность рохинджа в Мьянме составляла около 800 тыс. человек. В 2017 году нападения боевиков из числа рохинджа на ряд полицейских постов сил безопасности Мьянмы спровоцировали крупнейшую с 2012 года ответную волну насилия, которую армия Мьянмы назвала «антитеррористической операцией». Боевые действия в регионе проживания рохинджа привели к тому, что более 700 тыс. представителей этноса были вынуждены бежать в соседние Бангладеш и Таиланд. По прибытии они сообщали об убийствах взрослых и детей, массовых изнасилованиях женщин и сожжении деревень.
Решение, вынесенное Международным судом, создает прецедент для подобных исков. В частности, оно может повлиять на рассмотрение обвинений в адрес Израиля в том же суде в связи с военным конфликтом в секторе Газа.
Подробнее об атаке на мусульман-рохинджа в 2024 году — в материале «Ъ» «В Мьянме снова бьют по беззащитных».