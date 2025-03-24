МИД сообщил о завершении переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершены, сообщается в Telegram-канале МИД России. Они длились 12 часов. Сенатор Владимир Джабаров сообщил ТАСС, что российские делегаты — сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа — доложат о результатах переговоров президенту Владимиру Путину по возвращении в Москву.

Сообщение МИД сопровождает 45-секундная видеозапись, на которой Григорий Карасин и Сергей Беседа выходят из гостиницы The Ritz-Carlton, где проводились переговоры, и каждый направляется к своему автомобилю. Никаких заявлений на камеру они не сделали. Источник «РИА Новости» на вопрос о настроении в российской делегации после переговоров ответил: «Хорошее».

В сообщении МИД переговоры называются консультациями. Ранее подчеркивалось, что они не затронут ключевых вопросов украинского урегулирования. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что консультации будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Заявление по итогам переговоров, как сообщал источник ТАСС, стороны распространят 25 марта.

Подробнее о прошедших переговорах РФ и США — в материале «Ъ».