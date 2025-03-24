ТАСС: заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде распространят 25 марта

Совместное заявление по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде будет распространено 25 марта. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры делегаций РФ и США состоялись в Эр-Рияде сегодня, 24 марта. Они продолжались более 12 часов. Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляли бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Официальный представитель Госдепартамента США сообщила на брифинге сегодня, 24 марта, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что контакты в Эр-Рияде будут способствовать заключению всеобъемлющего перемирия между Россией и Украиной. Она сказала, что в Эр-Рияде обсуждается вопрос «расширения режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня». По ее словам, работа направлена на достижение соглашения о том, как этого достичь.

Подробнее о встрече делегаций России и США — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая