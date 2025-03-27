Цифра без единого знаменателя

Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) развивается стремительными темпами. Однако, несмотря на формальное законодательное закрепление, практическая реализация концепции ЦФА заметно пробуксовывает, что ставит под сомнение жизнеспособность данного механизма в его текущем виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Успенский, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы

Фото: из личного архива Михаил Успенский, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы

Фото: из личного архива

С технической точки зрения ситуация вызывает вопросы. Регулятор выписал множество лицензий изолированным блокчейн-платформам, несовместимым между собой, и до сих пор не согласовал общий смарт-контракт, например, на понятном стандарте ERC-20.

Поэтому сейчас рынок ЦФА похож на набор изолированно дрейфующих «островов», лишенных возможности взаимодействия.

Эффективная передача токенов между разными операторами технически затруднена, что нивелирует ключевые преимущества блокчейн-технологий в финансовом секторе.

Проблема усугубляется практически полным отсутствием вторичного рынка. Московская биржа и СПБ Биржа, получившие статус операторов обмена ЦФА в 2023 и 2024 годах соответственно, до сих пор не вышли из стадии пилотирования. Отсутствие единого пространства для обращения ЦФА ставит под сомнение перспективы создания ликвидного рынка в обозримом будущем.

Регуляторная политика в отношении ЦФА порой вызывает недоумение. Принятие поправок, допускающих на рынок управляющие компании и брокеров, задерживается, хотя уже сейчас аналитические материалы выглядят крайне убедительно. Унификация налогового режима ЦФА с традиционными займами, несмотря на горячую публичную поддержку представителей Минфина и ЦБ, остается не более чем благим намерением, а не вынесенным на публичное обсуждение законопроектом. В результате даже наиболее перспективные направления, такие как долговая токенизация, пусть и увеличиваются в объеме, но оказываются неконкурентоспособными ни по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, ни по сравнению с привязанными к доллару зарубежными стейблкойнами.

Отдельные успешные кейсы лишь подсвечивают системность проблемы. Токенизация золота, составляющая львиную долю токенизации объектов реального мира всех выпусков ЦФА, демонстрирует очевидную техническую возможность реализации подобного рода идей на практике. Однажды даже эмитент ЦФА предлагал держателям токенов вместо денег физически забрать слитки из хранилища в зарубежном фрипорте, при этом складское свидетельство выступало обеспечением. Некоторые эмитенты добавляют рынку оптимизма креативными выпусками токенов на вино, духи, торт и даже жар-птицу в формате NFT. Однако отсутствие единого технологического стандарта и работающего вторичного рынка превращает даже эти яркие и относительно успешные инициативы в локальные эксперименты с ограниченной сферой применения. Тем более ставит под сомнение успех ЦФА в качестве привлекательного для зарубежных инвесторов средства международных расчетов.

Особую озабоченность вызывает ситуация с децентрализованными автономными организациями (DAO) — совместными предприятиями, которые напрямую управляются «пайщиками» с помощью смарт-контрактов на блокчейне с гибкой настройкой акционерного и заемного финансирования, а также с конфиденциальными, но прозрачными голосованиями. Вдумчиво прописанный код смарт-контракта, который становится своеобразным «уставом» DAO, позволяет минимизировать конфликты между партнерами, со временем все больше и больше превращая юристов и прочих служителей Фемиды в рудимент уходящей технологической эпохи. Вместо того чтобы стать драйвером развития рынка, эта перспективная концепция оказалась заблокирована регуляторными барьерами: акционерными, депозитарными, регистрационными и иже с ними, что привело к фактической заморозке данного направления.

Анализ международного опыта показывает, что успешное развитие рынка цифровых активов требует трех ключевых компонентов — понятных единых технологических стандартов, максимально оперативного регуляторного отклика и развитой инфраструктуры вторичного рынка. Российские цифровые финансовые активы в настоящее время отчаянно борются по каждому из трех направлений.

В таких условиях попросту необходимы срочные и решительные меры.

В первую очередь ассоциации операторов ЦФА совместно с регулятором стоит увеличить интенсивность мероприятий по согласованию единого стандарта, обратив пристальное внимание на стандарт ERC-20 и его вариации как на второй по величине распределенный протокол в мире после биткойна.

Во-вторых, необходимо ускорить процесс внесения изменений в законодательство, чтобы устранить существующие правовые барьеры. Особое внимание следует уделить вопросам налогообложения и скорейшего допуска институциональных инвесторов и брокеров на рынок. В какой-то момент нужно решиться на создание рабочей комиссии, постепенно приводящей нормы акционерного права и смежных отраслей к реалиям и особенностям распределенных реестров и смарт-контрактов.

В-третьих, необходимо создать условия для развития инфраструктуры вторичного рынка и в качестве одной из мер предусмотреть запуск отдельного экспериментального правового режима под проекты, нацеленные на внедрение бесшовного общения лицензированных блокчейнов между собой. Отечественным биржам, наделенным статусом операторов обмена ЦФА, рекомендуется крепче присоединиться к этим процессам.

Предыдущий опыт сопровождения законотворческого процесса показал, что успешное решение на стыке финансов, права и блокчейна возможно только при условии тесного взаимодействия между регуляторами, участниками рынка и технологическими экспертами. Промедление или полумеры только усугубят ситуацию. У регуляторов и участников рынка есть все необходимые инструменты для исправления положения — остается только начать действовать.

Михаил Успенский, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы