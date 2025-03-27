«Важно сохранить инновационность молодой финансовой технологии»

О драйверах и барьерах развития российского рынка ЦФА рассказал “Ъ” директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Какие основные факторы влияют в настоящее время на развитие сегмента ЦФА?

— Можно выделить два ключевых фактора. Первый — это инновационность, постоянный поиск возможностей применения технологии и новых ниш. Второй — постепенно развивающееся регулирование, вместе с которым трансформируется и рынок. Важно, чтобы эти факторы находились в балансе — регуляторные рамки обеспечивают стабильность, не подавляя технологический прогресс, а инновационная активность развивается с учетом требований к защите интересов участников рынка.

— Какие ключевые тенденции вы наблюдаете на российском рынке ЦФА в последнее время?

— После резкого роста спроса на долговые ЦФА, которые являются цифровым аналогом классических долговых инструментов, рынок начал активно диверсифицироваться. В последнее время расширяется линейка доступных инструментов: появляются новые базовые активы, усложняются условия выплат, а сами продукты становятся более гибкими и адаптированными под конкретные потребности инвесторов.

— Большинство эмитентов на рынке ЦФА сейчас — это банки. Как вы оцениваете уровень интереса со стороны инвесторов и бизнеса?

— Наибольший интерес к цифровым финансовым активам проявляют отдельные категории участников рынка: банковский сектор, крупные корпорации с развитыми казначейскими службами и состоятельные частные инвесторы. Однако на общерыночном уровне сохраняется низкая осведомленность о возможностях технологии ЦФА, что существенно сдерживает массовый спрос.

— Не видите ли вы конкуренции между классическими биржами и операторами ЦФА?

— У ЦФА есть своя ниша за счет особенностей регулирования, но в случае его гармонизации с традиционным рынком эта конкуренция может нарастать. Важно сохранить инновационность молодой финансовой технологии на раннем этапе ее развития, чтобы в будущем она смогла составить здоровую и сильную конкуренцию традиционному рынку и тем самым способствовала его технологической трансформации.

— Почему так слаб вторичный рынок ЦФА?

— Вторичный рынок ЦФА пока что находится на начальной стадии своего развития, что создает впечатление его слабости. Однако это не слабость, а естественный этап роста. Мы убеждены в потенциале токенизации и считаем, что регуляторная политика, направленная на поэтапное развитие отрасли, позволит рынку укрепляться и масштабироваться.

— Вы буквально на днях объявили о пилотировании вторичных торгов с одним выпуском ЦФА. Почему не запускали их раньше? Сложно ли организовать вторичные торги в ЦФА? О каких нюансах необходимо знать?

— Для вторичных торгов нужна зрелая экосистема: технологии, ликвидность и регуляторные решения. Особое значение имеет создание инфраструктуры маркетмейкинга и трейдинга, поэтому развитие качественной инфраструктуры может занимать больше времени. Сначала развивается первичный рынок, затем — вторичный. Такой подход — естественный этап развития. Мы анонсировали пилотный проект по запуску вторичных торгов во втором квартале 2025 года на примере выпуска ЦФА компании «Нацпроектстрой». Это позволит участникам рынка размещать встречные заявки на покупку и продажу активов, что должно повысить ликвидность и гибкость рынка ЦФА.

— Предполагалось, что вторичные торги будут обеспечивать операторов обмена ЦФА. Однако таких операторов немного, а их деятельность не видна. В чем причина такого низкого интереса к этому механизму?

— Формирование института операторов обмена — это естественный этап эволюции рынка цифровых активов, который требует определенной зрелости инфраструктуры. Сейчас профессиональное сообщество совместно с Банком России прорабатывает различные модели развития: форматы обеспечения интероперабельности между платформами; оптимальные механизмы взаимодействия участников; поэтапные подходы к созданию единого пространства для торговли ЦФА.

На текущем этапе усилия сосредоточены на развитии первичного размещения и внутриплатформенного вторичного обращения, что создаст необходимую основу для следующих шагов.

— Какие изменения в законодательстве могли бы способствовать развитию рынка ЦФА?

— В первую очередь — это корректировка налогообложения, предполагающая учет финансового результата прежде всего по наиболее массовым и простым долговым ЦФА в общей налоговой базе. Она будет способствовать притоку новых эмитентов на рынок. Кроме того, необходима либерализация критериев для ЦФА-продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам, по аналогии с требованиями к традиционным финансовым инструментам. Вместе с разрешением номинального держания для брокеров это позволит значительно расширить пул инвесторов.

— Какие риски связаны с регулированием ЦФА в России и как их можно минимизировать?

— Основной риск заключается в необходимости поддержания хрупкого баланса между сохранением инновационного потенциала, характерного для технологических стартапов, и созданием полноценной регулируемой среды для массового доступа инвесторов. Для поддержания этого баланса критически важен постоянный диалог между регулятором и всеми участниками рынка: платформами ЦФА, эмитентами и инвесторами.

— Какие преимущества ЦФА могут предложить инвесторам по сравнению с традиционными активами?

— Ключевые — это скорость и низкие трансакционные издержки. За счет этого могут быть освоены новые сегменты рынка и новые инструменты, которые в традиционном формате были по разным причинам невостребованными. Самый иллюстративный пример — это публичные долговые инструменты для малого и среднего бизнеса.

— Как российский рынок ЦФА выглядит на фоне глобальных трендов в этой области?

— В целом в русле ключевых мировых тенденций. Самые популярные активы для токенизации — долг и сырьевые товары. Пока отстает сегмент private equity & venture capital.

— Какие прогнозы вы можете дать относительно развития рынка ЦФА в России на ближайшие три-пять лет?

— Важный тренд — кастомизация инвестиционных инструментов с минимальными издержками. В будущем он может занять значительную долю традиционных финансов. Повлиять на успешное развитие могут регулирование, информированность и финансовая грамотность эмитентов и инвесторов.

Интервью взяла Ксения Куликова