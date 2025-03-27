Цифра первичных потребностей

Рынок цифровых финансовых активов активно развивается. Однако в основном это развитие касается первичных размещений и краткосрочных инструментов, в том время как почти не решены вопросы вторичного обращения, привлечения массового инвестора, налоговых ограничений. Пока они находятся на обсуждении, а некоторые решения самих операторов информационных систем выглядят временными и локальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России демонстрирует активный рост. По данным ЦБ, в 2024 году объем размещенных через операторов информационных систем (ОИС) цифровых активов превысил 604 млрд руб., более чем в девять раз превысив показатель предшествующего года. Суммарный объем действующих выпусков ЦФА на начало 2025 года превысил 274 млрд руб., это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Количество зарегистрированных пользователей ОИС по итогам прошлого года составило почти 279 тыс. физических лиц и 638 юридических лиц. При этом более 108 тыс. физлиц и 139 юрлиц владели цифровыми активами.

К настоящему времени на рынке работают 15 ОИС, причем за последние четыре месяца в реестр вошли четыре финансовые организации. Среди наиболее активных выделялись платформы Альфа-банка, «Атомайз», Сбербанка, «Токеон» (входит в группу ПСБ). В начале 2025 года нарастили показатели НРД (входит в группу Московской биржи) и СПБ Биржи.

Показатели работы крупнейших ОИС на первичном рынке ЦФА Выйти из полноэкранного режима Оператор информационной системы Платформа Выпуски (шт.) Объем размещения (млрд руб.) Количество сделок (тыс. шт.) 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год Альфа-банк «А-Токен» 72 650 33,0 225,0 н.д. н.д. «Системы распределенного реестра»* «Мастерчейн» 8 20 15,1 112,1 н.д. н.д. Сбербанк* «Цифровые активы» 61 52 2,3 57,6 н.д. н.д. «Токены — Цифровые инвестиции» «Токеон» 4 50 0,4 29,5 н.д. 2,8** СПБ Биржа* — — 24 — 19,6 — н.д. НРД — 4 33 0,4 18,7 4,0 33,0 «Атомайз» «Атомайз» 152 110 7,5 13,3 51,7 24,4 «Блокчейн Хаб»* ЦФА ХАБ 1 13 0,5 9,1 н.д. н.д. «Еврофинанс Моснарбанк»* — 1 7 0,1 0,7 н.д. н.д. Открыть в новом окне *Данные по операторам на основе оценки размещенной на их сайтах информации. **За два года. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Н.д.— нет данных. ОИС ранжированы по величине размещенных выпусков ЦФА.

Пока большая часть выпущенных ЦФА остается краткосрочной. Вместе с тем, по оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ, доля инструментов со сроком обращения до трех месяцев за прошлый год снизилась с 62% в первом квартале до 30% — в четвертом. Однако и доля выпусков ЦФА сроком свыше одного года хотя и выросла к концу 2024 года, но остается нестабильной.

Кому это надо

Гендиректор платформы «Токеон» Максим Хрусталев подчеркнул, что рынок ЦФА показывает экспоненциальный рост преимущественно среди банков и малого бизнеса. Банки активно используют ЦФА из-за отсутствия дополнительных налоговых расходов, тогда как для нефинансовых компаний такие расходы пока остаются проблемой.

Доля банков уже перешагнула отметку в 70%, отмечает гендиректор платформы «Блокчейн Хаб» (платформа ЦФА ХАБ, входит в группу МТС) Игорь Кузьмичев. Среди наиболее активных эмитентов выделялись Альфа-банк, Сбербанк, ПСБ (все три банка размещаются на собственных платформах), а также ВБРР, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк. Их выпуски нередко превышают 1 млрд руб., а в ряде случаев (ВТБ, ПСБ) достигали 15–30 млрд руб.

Малый и средний бизнес, несмотря на налоговые сложности, выбирает ЦФА из-за удобства взаимодействия с инвесторами и гибкости инструмента, отмечает господин Хрусталев. В этом случае объемы размещений составляют десятки миллионов рублей, хотя иногда доходят и до 500 млн руб. Популярными у них являются площадки Сбербанка, «Токеон» и Альфа-банка.

Промышленные предприятия, девелоперы, сегмент небанковских финансовых и прочих услуг, торговые компании и другие бизнесы пока занимают существенно меньшую долю. Впрочем, среди них на разных площадках уже засветились МТС, «Ростелеком», «Русал», ММК, «Евраз», «Вайлдберриз». Как заявил начальник отдела долгового финансирования «Ростелекома» Ярослав Мурашкин, компания уже перешла к полноценному использованию ЦФА. «Один из выпусков объемом 1 млрд руб. в конце 2024 года был раскуплен частными инвесторами на платформе Альфа-банка менее чем за три часа. Для традиционных облигаций такой процесс занимает четыре-пять дней»,— отметил он.

По словам господина Мурашкина, ЦФА конкурируют не с облигациями, а с краткосрочными кредитными линиями банков, при этом ставки по ним оказались ниже, что принесло компании прямую экономическую выгоду.

В декабре 2024 года на площадке Сбербанка свои ЦФА разместил «Русал» с привязкой к стоимости алюминия на LME. В компании объяснили, что такой инструмент позволяет инвесторам зарабатывать на динамике цен на металл, а сам «Русал» рассматривает это направление как перспективное при наличии спроса.

Гендиректор «Атомайза» Алексей Илясов отметил рост разнообразия инструментов. В 2024–2025 годах появились уникальные виды ЦФА. «Токеон», например, разместил токены, обеспеченные залогом недвижимости, и гибридные цифровые права на золото и вино. «Атомайз» запустил смарт-актив «Фикс+», защищающий инвесторов от падения ключевой ставки, и арт-токены, привязанные к произведениям искусства. Сбербанк — товарные ЦФА на дизель и бензин, а в 2025 году площадка вышла с ЦФА на индекс какао и битума. В сентябре 2024 года «СберСтрахование» впервые выпустило ЦФА на космические запуски, что является аналогом «катастрофического» страхования, когда доход не выплачивается при наступлении страхового случая. По итогам успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с Байконура к МКС инвесторы проекта — страховые компании «Т-Страхование», «Астро-Волга» и «Пари» — за 19 дней получили максимальную доходность 4% с каждого приобретенного ЦФА. В ближайших планах Сбербанка — ЦФА на золото с начислением процентного дохода.

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Вторичные проблемы

Вместе с тем стоит отметить слабое развитие вторичного рынка ЦФА. По мнению Московской биржи, это связано с преобладанием краткосрочных инструментов. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2024 года объем операций на этом рынке составил 46,5 млрд руб., в 1,6 раза превысив показатель предшествующего квартала. В предыдущих кварталах результаты не превышали 0,6 млн руб.

Поэтому ОИС внедряют различные механизмы вторичных торгов на собственных площадках. В частности, Совкомбанк начал размещать ЦФА на СПБ Бирже из-за готовности работать по схеме номинального держателя. Как пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин, «мы используем компанию “Финтендер” в качестве первичного покупателя. После этого сразу же проводятся сделки между ней и нашими клиентами на вторичном рынке. Все сделки на вторичном рынке полностью соответствуют объемам продаж ЦФА на первичном размещении, то есть “Финтендер” не удерживает активы для себя». В 2025 году «Атомайз» и «Т-Инвестиции» запустили автоматизированную систему вторичных торгов, что уже привело к росту числа сделок.

В Банке России заявили, что обсуждают разные модели для развития вторичного рынка ЦФА. «В первую очередь рассматривается возможность предоставить право операторам обмена и операторам информационных систем проводить на своих площадках организованные торги по ЦФА»,— отметил регулятор. При этом предполагается, что на платформы ОИС будет обеспечен доступ доверительных управляющих и брокеров. «Второй сценарий — выпуск цифровых свидетельств на ЦФА, которые смогут обращаться на биржах по правилам, предусмотренным для ценных бумаг»,— отметили в Банке России.

Другой крупной проблемой для рынка ЦФА остается налогообложение. Как считает господин Хрусталев, необходимо устранить налоговый арбитраж, чтобы эмитенты могли снижать налог на прибыль за счет расходов на выпуск ЦФА, как это происходит с облигациями.

«Крупным компаниям пока нечем закрывать этот продукт с точки зрения денежных обязательств. Если этот вопрос решится, крупнейшие эмитенты будут заинтересованы в том, чтобы привлекать денежные средства на разные сроки. ЦФА как инструмент смогут раскрыть свой инновационный потенциал»,— указывает Алексей Илясов.

Московская биржа выделила еще одну задачу — привлечение массового инвестора. Сейчас неквалифицированным инвесторам доступны фактически только ЦФА на драгоценные металлы и инструменты на базе денежного требования от высокорейтинговых эмитентов с гарантированным возвратом номинала. Кроме того, для неквалифицированных инвесторов действует лимит: они могут купить ЦФА на сумму не более 600 тыс. руб. в год (без учета ЦФА, привязанных к стоимости металлов). «Существенная часть неквалифицированных инвесторов на платформе “Атомайз” выбирают лимит уже в первый месяц»,— сетует господин Илясов.

Эксперты сходятся во мнении, что риски на рынке ЦФА сопоставимы с классическими инструментами. Инвестору необходимо учитывать кредитные риски эмитента, рыночные и процентные риски базового актива и другие, подчеркивает директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон.

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Прогнозы и перспективы

В долгосрочной перспективе рынок ЦФА может стать драйвером для токенизации реальных активов (RWA), таких как энергоресурсы или арендное оборудование, считают эксперты.

В таких условиях к этому рынку проявляют интерес профучастники. В конце 2024 года — начале 2025 года в реестр ОИС вошли «ВТБ Капитал Брокер», БКС, а также Межрегиональный регистрационный центр. Руководитель дирекции цифровых финансовых активов ВТБ Сергей Рябов пояснил, что планируется «выпускать не только долговые инструменты, но и ЦФА на недвижимость, драгоценные металлы и другие». По словам директора брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игоря Пимонова, новый инструмент позволяет расширить список доступных инвесторам активов и повысить диверсификацию портфелей.

Впрочем, некоторые компании пока более осторожны в прогнозах. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов заявил, что они пока исследуют выгоды, «потому что есть как плюсы, так и минусы этого решения». В Совкомбанке отметили, что развитие смарт-контрактов и регулирования может подтолкнуть банк к созданию собственного ОИС в будущем.

Ксения Куликова, Кирилл Балабанов