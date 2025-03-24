Мэром Череповца станет бывший вице-спикер гордумы

Новым градоначальником Череповца (второй по населению город Вологодской области) будет избран бывший вице-спикер муниципального парламента, вице-мэр Роман Маслов, сообщили источники “Ъ” в городской администрации. Череповецкие депутаты определят победителя во вторник, 25 марта. Конкуренцию господину Маслову составят и. о. мэра Артем Дмитриев, военнослужащий Илья Шубин, а также коммунальщики Юрий Гурьев и Алексей Цорн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Маслов

Фото: Страница Вконтакте Романа Маслова Роман Маслов

Фото: Страница Вконтакте Романа Маслова

Напомним, прежний мэр Череповца Вадим Германов ушел в отставку 21 февраля. Губернатор Георгий Филимонов связал его увольнение с процессом «централизации власти в регионе». По словам главы Вологодской области, Череповец «переходит под прямое управление из здания правительства» и становится «настоящей частью» его команды.

Господин Германов являлся выходцем из холдинга «Северсталь» (основной актив — Череповецкий металлургический комбинат). Это крупнейший налогоплательщик Вологодской области, который дал старт карьере многим представителям вологодской элиты — от экс-губернатора Олега Кувшинникова до бывшего спикера заксобрания Андрея Луценко. После прихода в регион господина Филимонова в конце 2023 года все они покинули руководящие посты. В том числе досрочно сдали мандаты девять депутатов Череповецкой гордумы во главе со спикером Маргаритой Гусевой.

Роману Маслову 36 лет, уроженец Череповца. В 2017 году избрался в гордуму и стал ее вице-спикером. В 2022 году был назначен главой администрации Череповецкого района. Собеседники “Ъ” в администрации города называют его «молодым и очень амбициозным» управленцем.

Андрей Прах