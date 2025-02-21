Вадим Германов ушел с поста мэра Череповца

Вадим Германов покинул должность мэра Череповца по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании с членами правительства сегодня, 21 февраля. Город переходит под прямое управление правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Германов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Вадим Германов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Я с большим личным уважением отношусь к Вадиму Евгеньевичу, мы давно знакомы, это не секрет. Я предложил ему остаться в нашей команде (правительства области.— "Ъ"), чтобы усилить коллектив в новом качестве. Будем ждать его решения»,— сказал господин Филимонов на совещании.

Глава Вологодской области назвал решение господина Германова «плановым» и объяснил, что оно связано «с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех без исключения муниципалитетах».

Вадим Германов возглавлял администрацию Череповца с 2019 года и был переутвержден на должность мэра городской думой 15 сентября 2022 года. До этого он работал гендиректором компании «Северсталь Российская сталь».

Георгий Филимонов провел свое детство в Череповце. В октябре 2023 года указом Владимира Путина был назначен врио главы Вологодской области, а в сентябре 2024 года подтвердил свой статус, избравшись губернатором региона на выборах.

Напомним, что после победы господина Филимонова на выборах губернатора осенью 2024 года из Череповецкой гордумы стали уходить депутаты. Первой пост покинула глава города (этим статусом в Череповце наделен председатель представительного органа) Маргарита Гусева (ЕР), которая занимала его с 2012 года. 16 сентября она написала заявление по собственному желанию. Вслед за ней с 29 октября по 3 декабря уволились еще восемь единороссов, в том числе депутат последних четырех созывов Анна Леонова.

Божена Иванова