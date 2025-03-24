Продавцов на маркетплейсах проверят через «Госуслуги»

25 марта в Госдуме планируется рассмотрение правительственного законопроекта о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников во втором чтении. В первом чтении он был принят 18 марта. Проект включает комплекс из почти 30 мер, среди которых обязательная маркировка звонков, запрет госорганам и банкам связываться с людьми через иностранные мессенджеры, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод».

Как рассказали «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего инициативу, среди поправок, утвержденных ко второму чтению,— внедрение системы маркировки проверенных продавцов на маркетплейсах и классифайдах.

Согласно инициативе, онлайн-сервисы будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал «Госуслуги», специальным визуальным индикатором.

Таким образом, покупатели получат инструмент для оценки надежности продавца.

Также в поправках фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета.

Использование технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан.

В аппарате Дмитрия Григоренко отметили, что каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. «Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес»,— сказали в аппарате вице-премьера.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале сообщил, что ко второму чтению комитет рассмотрел 22 поправки к законопроекту и 21 из них будет рекомендовать для принятия.

Какие замечания участники рынка представили к законопроектам — в материале «Ъ» «Банковских клиентов отделяют от мошенников».

Олег Козырицкий