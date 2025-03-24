Банковских клиентов отделяют от мошенников

На этой неделе планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о создании платформ «Антифрод» и «Антифишинг». Объединения финансового рынка направили в Думу свои замечания по доработке документа, многие положения которого считают избыточными и труднореализуемыми. Основные претензии сводятся к запрету коммуникаций с клиентами через иностранные мессенджеры и требованию использовать только единую биометрическую систему для дополнительной аутентификации клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели закончился сбор замечаний ко второму чтению законопроекта, регламентирующему создание государственных информационных систем (ГИС) «Антифрод» и «Антифишинг», который был принят в первом чтении 18 марта. Проектом предусматривается внесение комплексных изменений в законодательство РФ, направленных на предупреждение, пресечение и усиление ответственности в отношении противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий. После внесения законопроекта в Думу у представителей финансового сообщества появилось к нему множество вопросов (см. “Ъ” от 11 и 17 марта).

Ко второму чтению большое количество объединений участников финансового рынка подали свои замечания для доработки документа. Как рассказал “Ъ” президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, для снижения финансовой нагрузки на участников рынка целесообразно разрешить использование коммерческих биометрических систем в качестве альтернативы единой биометрической системе. Кроме того, по его мнению, особого внимания заслуживает положение о запрете на использование банковскими сотрудниками иностранных мессенджеров для взаимодействия с клиентами. «Предлагается исключить данную норму, поскольку это ограничение скорее создаст неудобства для граждан, но не воспрепятствует мошенническим звонкам»,— говорит Анатолий Козлачков.

В свою очередь, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов обращает внимание, что действующим законодательством уже запрещено использование ряда зарубежных сервисов для сбора персональных данных и передачи платежной информации. «Для ежедневных рабочих коммуникаций, не содержащих конфиденциальную информацию, сотрудники не должны быть ограничены в использовании сервисов обмена сообщениями»,— говорит он. Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что тарифы на телефонную связь и СМС постоянно растут. По его словам, банки, руководствуясь клиентоцентричным подходом, ориентируются на предпочтения клиентов и стараются использовать доступные и наиболее удобные для них каналы доведения информации. Между тем, как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, речь идет не обо всех способах коммуникации банков с клиентами, а только о запрете вызовов граждан через мессенджеры, чем регулярно пользуются мошенники.

При этом ко второму чтению у участников рынка появились новые замечания и предложения к тексту законопроекта. Так, согласно заключению Общественной палаты, подготовленному по итогам проведения общественной экспертизы законопроекта, в документе устанавливается порядок создания и функционирования указанных ГИС. Там обратили внимание «на отсутствие в законопроекте определения конкретного перечня информации, подлежащей включению в указанные информационные системы, что, в свою очередь, может создать неопределенность в правоприменительной практике», говорится в отзыве. «Внедрение и поддержка ГИС объективно сопряжены с затратами на программное обеспечение, оборудование, обеспечение кибербезопасности, техническое сопровождение и обучение персонала»,— говорит член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты Евгений Машаров. В Ассоциации банков России отметили, что законопроект предлагается дополнить нормами, обеспечивающими возможность подачи клиентами кредитных организаций заявлений на установление или снятие кредитного самозапрета через банковские каналы: «Изменения представляются избыточными и экономически необоснованными».

В НСФР считают целесообразным прямо указать в законопроекте, что взаимодействие финансовых организаций с обеими ГИС будет осуществляться на базе уже функционирующих автоматизированных систем с использованием инфраструктуры Банка России в режиме «одного окна». «Кредитные организации, а также иные операторы по переводу денежных средств... уже сейчас направляют в ЦБ информацию о случаях и попытках осуществления операций без добровольного согласия клиентов, которая аккумулируется в автоматизированной системе обработки инцидентов ФинЦЕРТ»,— отмечают в НСФР. В ЦБ эту инициативу поддержали, сообщив “Ъ”, что для взаимодействия финансовых организаций с платформой целесообразно использовать АСОИ ФинЦЕРТ и интегрировать АСОИ в проектируемую платформу. «Технические вопросы интеграции могут быть приняты в проработку после принятия соответствующих норм»,— заявили в ЦБ.

Максим Буйлов, Татьяна Исакова