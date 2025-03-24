Lovit больше не ловит

Пользователи провайдера Lovit пожаловались в антимонопольную службу из-за перебоев с домашним интернетом. Оператор говорит о DDos-атаке. В Роскомнадзоре заявили, что инфраструктуру провайдера атаковали хакеры «преимущественно из США, Германии и Швеции». В минувшие выходные, 22-23 марта, с последствиями столкнулись более 200 тыс. человек, которые живут в новостройках компании ПИК. В ФАС уже пообещали провести проверку, а жильцы микрорайонов, где работает оператор связи, активно подписывают петиции с требованием пустить в свои дома и других поставщиков услуг. До настоящего времени такую возможность имели только дочерние структуры Lovit. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Lovit сообщил о DDos-атаке еще в пятницу, 21 марта. Сигнал исчез на все выходные, несмотря на обещания восстановить доступ к субботнему вечеру. Чаты жилищных комплексов в Люблино, Саларьево, Митино, Мякинино, Жулебино полны сообщений о неработающих умных домофонах, переставших отзываться кассовых аппаратах в магазинах и пропавшем домашнем интернете. У кого-то встала удаленка, и проблема уже серьезнее заурядных неудобств. Сервис Downdetector продолжает пополняться сообщениями пользователей Lovit. На карте жалоб Москва, Подмосковье, Тверь, Санкт-Петербург, Ленобласть.

Для выхода в сеть стационарные компьютеры без Wi-Fi модуля стали непригодны, поэтому мобильный интернет в работе из домашнего офиса не помогает, рассказал “Ъ FM” житель подмосковного комплекса «Белая Дача» Олег Богатов. По его словам, жильцы вынужденно столкнулись с отсутствием альтернативы: «Попытки поменять провайдера были много раз, соответственно, и жалобы были, но это не помогает. Последний ответ, который я лично получил, был такой: "Извините, такой технической возможности сейчас нет". Провайдер отмалчивается. Комментарии в группе закрыты. В чате поддержки в Telegram у Lovit стандартная отписка буквально со скриншотом, что нужно сделать, чтобы интернет теоретически появился. Но это, конечно, не работает, потому что проблема не со стороны пользователя».

Lovit и его дочерние структуры в домах застройщика ПИК конкурентов не имеют. Доказать, что есть монопольный сговор, всегда непросто, считает руководитель направления ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев: «Если сейчас какие-то другие провайдеры пожалуются, что их не пустили, тогда ФАС должна выдать предписание управляющей организации устранить нарушения и обеспечить доступ провайдерам к необходимому общедомовому имуществу для размещения оборудования.

В новостройках какие-то управляющие компании пытаются путем манипуляций, пользуясь недостаточной юридической грамотностью населения, ограничить возможности пользования другими услугами, но это незаконно».

Закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоквартирные дома вступил в силу еще в апреле прошлого года, напоминает медиатор и эксперт Торгово-промышленной палаты по вопросам ЖКХ Сусана Киракосян: «С появлением закона, который внес поправки и в Жилищный кодекс, и в закон "О связи", на сегодняшний день у любого собственника есть право выбрать своего провайдера, заключить договор, определить технические возможности прокладки таких сетей. Требуется соблюдать технические требования к монтажу, но в остальном навязывание со стороны застройщика недопустимо».

Судя по открытым данным, руководство Lovit тесно связано с менеджментом застройщика. На запрос “Ъ FM” в группе ПИК для разъяснений порекомендовали обращаться непосредственно к поставщику услуг связи. Там подтвердить или опровергнуть связь с девелоперами не захотели. Директор компании Lovit Мария Ляхова рассказала, что проблему с атакой решают, а к проверкам антимонопольщиков готовы: «Нам скрывать нечего, мы готовы объяснять и показывать все наши действия. Возникли очень серьезные технические проблемы в работе всех сервисов. Основной объем услуг уже восстановлен. В ближайшее время планируем внедрить дополнительные меры защиты, а также разработать новые механизмы, которые обеспечат безопасность всей инфраструктуры провайдера от подобных атак в будущем».

На фоне массовых жалоб на неполадки с интернетом биржевые котировки акций девелопера ПИК с пятницы упали на 6%.

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Станислав Крючков, Никита Путятин