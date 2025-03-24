Дискриминация по связному признаку

Спустя почти год после вступления в силу закона о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома проблема, с которой он должен был бороться, сохраняется. Взаимодействие между операторами и управляющими компаниями удалось наладить только в 15–30% случаев от общей договорной базы, а с сентября прошлого года Минцифры зафиксировало 334 жалобы телеком-компаний на управляющие организации. Жилищники, в свою очередь, готовят предложения по корректировке закона. Рассудить участников рынков предлагают Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и технологиям о применении законодательства о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома, составленными 13 марта. Как заключают в РСПП, введенные в апреле прошлого года правила взаимодействия участников рынка «не смогли до конца урегулировать споры представителей управляющих компаний и операторов о том, как именно должны подключаться к сетям жители домов». В частности, провайдеры все еще сталкиваются с сопротивлением со стороны УК. В качестве решения проблемы в РСПП предлагают наделить полномочиями контроля ФАС России.

ФЗ-67 о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома был принят 6 апреля 2024 года и вступил в силу тогда же. Закон, в частности, закрепляет право граждан напрямую заключать договоры с операторами и обеспечивает бесплатный доступ компаний в дома. Летом прошлого года были утверждены Правила взаимодействия организаций (№1055).

В Минцифры “Ъ” сообщили, что продолжают анализировать правоприменительную практику и по результатам этой работы примут решение о необходимости совершенствования законодательства. В ФАС “Ъ” сообщили, что рассмотрят предложения РСПП.

До изменений для установки оборудования оператора в многоквартирном доме необходимо было согласие двух третей собственников, поскольку оборудование размещалось в общих помещениях. Кроме того, провайдеры выплачивали управляющим компаниям арендную плату за использование этих помещений (см. “Ъ” от 22 мая 2024 года). Это приводило к «массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом», говорилось в пояснительной записке к принятому закону.

Однако в документе с предложениями РСПП приводятся данные Ситуационного центра Минцифры, согласно которым с сентября 2024 года по январь 2025 года им поступило порядка 334 обращений от операторов связи о проблемах в 25 субъектах РФ.

Также по состоянию на январь текущего года взаимодействие между операторами, УК и ТСЖ приведено в соответствие с разработанными в апреле прошлого года правилами лишь в 15–30% случаев от общей договорной базы, следует из заключения комиссии.

Основной причиной задержки реализации новых правил члены комиссии называют отсутствие заинтересованности со стороны УК и ТСЖ. Также отмечаются попытки с их стороны взыскать «якобы компенсацию упущенной выгоды» от того, что больше не взимается арендная плата за размещение оборудования. Имели место и понуждения операторов к заключению договоров с «компаниями-посредниками», и угрозы проведения общего собрания собственников для демонтажа сетей, и даже их отключение и порча, сказано в заключении комиссии РСПП.

На трудности во взаимодействии с УК пожаловались в МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телеком Холдинге» и «МегаФоне». Там согласились с приведенными комиссией РСПП проблемами в реализации новых правил и отметили, что закон не определил орган, который уполномочен осуществлять контроль за исполнением УК обязанностей по обеспечению доступа в дома. Как отметили в «ЭР-Телекоме», «у ФАС на данный момент нет соответствующих полномочий, а для их обеспечения необходимо внесение изменений в закон». «Билайн» на запрос “Ъ” не ответил.

Опрошенные “Ъ” представители УК, в свою очередь, отмечают, что они взыскивают с операторов компенсацию ущерба, который провайдеры наносят во время проведения работ по прокладке интернет-каналов. «Они портят общедомовое имущество, а также часто не убирают коммуникации в короба и срывают наши каналы связи»,— говорит заместитель гендиректора ГК А101 Оксана Матвиенко. Там также добавляют, что сейчас ассоциация управляющих организаций «Новое качество» занимается разработкой проекта корректировок закона. «Их главная цель — добиться отмены бесконтрольного доступа всех провайдеров на общедомовую территорию»,— говорит Оксана Матвиенко.

Впрочем, не все жилищники настроены враждебно к действиям операторов. Так, директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова рассказывает, что в их новых домах со своей стороны они предлагают провайдерам пользоваться организованной застройщиком собственной инфраструктурой по договорам аренды: «Запрета на строительство собственной телеком-инфраструктуры ГК не устанавливает».

Филипп Крупанин, Дарья Андрианова