Инвесторы отказываются от мучного

В России почти перестали открываться новые пекарни. Сейчас в рознице работает всего около 30 тыс. точек. Это всего на 1% больше, чем в марте 2024-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Яндекс Карт». При этом год назад динамика была намного более выраженной по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — плюс 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Прежде всего, замедление темпов роста связано с оттоком инвестиций в смешанные форматы заведений, считает руководитель портала Franshiza.ru Анна Рождественская: «Спрос на франшизы пекарен снизился на 13% в этом году. При этом нужно сказать, что те инвесторы, которые хотят зайти в сегмент, все чаще смотрят именно в сторону франшизы, а не собственного заведения. Плюс происходит некоторое смещение акцентов на чуть другие форматы. В 2025 году на первый план вышли пекарни-кофейни, некий комбо-формат, который сочетает в себе элементы двух направлений. Кроме того, инвесторы ищут свежие идеи, например, бабл-ти с частичным представлением выпечки и десертов».

Простые пекарни в формате у дома стали намного менее популярны, уверен основатель сети заведений «Нитка» Андрей Колбасинов. По его словам, из-за этого новые точки будут реже открывать и в следующем году: «Сошлось просто несколько проблем. Первая — это отсутствие на рынке пекарен профессионалов в достаточном количестве. Плюс на пустом рынке весь рост был, по сути, за счет низкосортных дешевых форматов. Во-вторых, дорогие деньги. В принципе, в розницу достаточно сложно вкладываться.

Пекарни, которые действительно интересны, креативны, очень бюджетны, такие как Masa Madre в Москве, открываются, они успешны, у них все в порядке. Те кофейни, за счет которых происходил рост раньше, просто никому не нужны. Пекарню, я думаю, можно открыть за 3-100 млн руб. Есть разные форматы, которые очень сильно зависят от головного производства. На слуху сейчас Masa Madre, "Белотурка", у них бюджет около 60-70 млн руб. на открытие точки».

Как рассказали “Ъ FM” в компании «Infoline-Аналитика», в прошлом году крупные игроки рынка, напротив, показали рост на 8%. В число лидеров вошли сети «Настоящая пекарня» и «Хлебница». Больше всего точек открывается в столичных городах. По данным исследовательского агентства, сейчас в Москве работает около 3,2 тыс. пекарен, а в Санкт-Петербурге примерно 2,5 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин