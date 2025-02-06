Бизнес потратился на все готовое

В 2024 году спрос на приобретение франшиз вырос на 26% год к году. Из-за повышения стоимости кредитования предприниматели делают на них ставку как на более доступный по сравнению с покупкой готового бизнеса формат для старта. Активнее всего приобретаются франшизы магазинов сетевых ритейлеров, в то время как интерес к открытию пунктов выдачи заказов снижается из-за роста конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на франшизы за 2024 год вырос на 26% год к году, подсчитали в «Авито». Во Franshiza.ru говорят об увеличении продаж на 14%. В TopFranchise называют спрос «стабильным». Интерес к франшизам увеличивается в условиях снижения спроса на готовый бизнес на 9% за год, говорят аналитики «Авито». В компании связывают это с низкой доступностью кредитования. Приобретение франшизы обычно предполагает меньший бюджет, чем действующей компании, поясняют эксперты. В 2024 году покупка готового бизнеса обходилась в среднем в 2 млн руб., а паушальный взнос составил 1 млн руб., уточняют в «Авито».

Топ-10 категорий по приобретению франшиз в 2023 и 2024 годах Выйти из полноэкранного режима 2023 2024 Категория Доля (%) Категория Доля (%) Общепит 18 Торговля 25 IT-бизнес 18 Общепит 15 Сфера услуг 16 Производство 13 Торговля 15 Сфера услуг 12 Производство 9 IT-бизнес 12 Красота и здоровье 4 Красота и здоровье 4 Автобизнес 4 Автобизнес 4 Строительство 3 Сфера развлечений 3 Сфера развлечений 2 Строительство 2 Сельское хозяйство 2 Арендный бизнес 2 Открыть в новом окне Источник: «Авито».

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что активность на рынке франшиз во второй половине прошлого года была ниже, чем в первой: на рынок начал сильнее давить рост ключевой ставки. Доходность вкладов стимулировала часть предпринимателей отложить запуск бизнеса, сохранив средства. В результате в рамках ежегодного опроса 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт, говорит она.

Наиболее востребованными в прошлом году стали франшизы ритейлеров, сформировав 25% спроса, следует из подсчетов «Авито». Год к году их доля в структуре запросов выросла на 10 процентных пунктов. Динамика может быть связана с ростом в сегменте предложения в четыре раза год к году. В прошлом году свою франшизу запускали в том числе крупные торговые сети. В августе о таком решении для большинства форматов объявил «Магнит», в июне свою франчайзинговую программу переформатировала «Пятерочка», снизив порог входа (см. “Ъ” от 27 июня 2024 года). В TopFranchise отмечают, что спрос на франшизы продуктовых магазинов за год вырос на 39%.

Общепит — второе по популярности направление франшиз, но его доля за последний год сократилась на 3 процентных пункта, до 15%, отмечают в «Авито». Негативный тренд прослеживается на фоне общего снижения интереса предпринимателей к открытию ресторанных концепций из-за насыщения рынка (см. “Ъ” от 31 января). Производственные франшизы, согласно «Авито», в прошлом году сформировали 13% запросов, год к году их доля в структуре спроса выросла на 4 процентных пункта.

Сооснователь TopFranchise Виктор Большаков говорит, что наиболее заметный прирост спроса за год показали франшизы, связанные с бабл-ти,— интерес увеличился более чем в два раза из-за выраженного интереса к продукции (см. “Ъ” от 25 июня 2024 года). В вендинговом сегменте прирост составил 52%. Интерес к франшизам медицинских услуг, связанных с применением капельниц, увеличился на 49% за год, отмечают в TopFranchise.

Становится больше нутрициологов и специалистов интегративной медицины, чьи назначения включают капельницы с питательными веществами, говорит консультант Eqiva Наталья Борова. Это, по словам эксперта, стимулирует спрос на инфузионную терапию. Саму бизнес-модель она называет привлекательной за счет невысоких стартовых затрат. Но в перспективе направление не имеет значимого потенциала из-за высокой конкуренции со стороны многопрофильных клиник, говорит гендиректор «Центральной поликлиники на Ленинградке» Мария Коломенцева.

Интерес предпринимателей к франшизам пунктов выдачи заказов за год, по словам господина Большакова, напротив, сократился на 23%. Конкуренция между владельцами пунктов в крупных городах ужесточается, констатирует партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко. Это снижает мотивацию предпринимателей к их открытию. В дальнейшем динамика, по его мнению, будет варьироваться в зависимости от насыщения локального рынка.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова