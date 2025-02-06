Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес потратился на все готовое

Спрос на франшизы вырос на четверть за год

В 2024 году спрос на приобретение франшиз вырос на 26% год к году. Из-за повышения стоимости кредитования предприниматели делают на них ставку как на более доступный по сравнению с покупкой готового бизнеса формат для старта. Активнее всего приобретаются франшизы магазинов сетевых ритейлеров, в то время как интерес к открытию пунктов выдачи заказов снижается из-за роста конкуренции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на франшизы за 2024 год вырос на 26% год к году, подсчитали в «Авито». Во Franshiza.ru говорят об увеличении продаж на 14%. В TopFranchise называют спрос «стабильным». Интерес к франшизам увеличивается в условиях снижения спроса на готовый бизнес на 9% за год, говорят аналитики «Авито». В компании связывают это с низкой доступностью кредитования. Приобретение франшизы обычно предполагает меньший бюджет, чем действующей компании, поясняют эксперты. В 2024 году покупка готового бизнеса обходилась в среднем в 2 млн руб., а паушальный взнос составил 1 млн руб., уточняют в «Авито».

Топ-10 категорий по приобретению франшиз в 2023 и 2024 годах

2023 2024
Категория Доля (%) Категория Доля (%)
Общепит 18 Торговля 25
IT-бизнес 18 Общепит 15
Сфера услуг 16 Производство 13
Торговля 15 Сфера услуг 12
Производство 9 IT-бизнес 12
Красота и здоровье 4 Красота и здоровье 4
Автобизнес 4 Автобизнес 4
Строительство 3 Сфера развлечений 3
Сфера развлечений 2 Строительство 2
Сельское хозяйство 2 Арендный бизнес 2

Источник: «Авито».

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что активность на рынке франшиз во второй половине прошлого года была ниже, чем в первой: на рынок начал сильнее давить рост ключевой ставки. Доходность вкладов стимулировала часть предпринимателей отложить запуск бизнеса, сохранив средства. В результате в рамках ежегодного опроса 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт, говорит она.

Наиболее востребованными в прошлом году стали франшизы ритейлеров, сформировав 25% спроса, следует из подсчетов «Авито». Год к году их доля в структуре запросов выросла на 10 процентных пунктов. Динамика может быть связана с ростом в сегменте предложения в четыре раза год к году. В прошлом году свою франшизу запускали в том числе крупные торговые сети. В августе о таком решении для большинства форматов объявил «Магнит», в июне свою франчайзинговую программу переформатировала «Пятерочка», снизив порог входа (см. “Ъ” от 27 июня 2024 года). В TopFranchise отмечают, что спрос на франшизы продуктовых магазинов за год вырос на 39%.

Общепит — второе по популярности направление франшиз, но его доля за последний год сократилась на 3 процентных пункта, до 15%, отмечают в «Авито». Негативный тренд прослеживается на фоне общего снижения интереса предпринимателей к открытию ресторанных концепций из-за насыщения рынка (см. “Ъ” от 31 января). Производственные франшизы, согласно «Авито», в прошлом году сформировали 13% запросов, год к году их доля в структуре спроса выросла на 4 процентных пункта.

Сооснователь TopFranchise Виктор Большаков говорит, что наиболее заметный прирост спроса за год показали франшизы, связанные с бабл-ти,— интерес увеличился более чем в два раза из-за выраженного интереса к продукции (см. “Ъ” от 25 июня 2024 года). В вендинговом сегменте прирост составил 52%. Интерес к франшизам медицинских услуг, связанных с применением капельниц, увеличился на 49% за год, отмечают в TopFranchise.

Становится больше нутрициологов и специалистов интегративной медицины, чьи назначения включают капельницы с питательными веществами, говорит консультант Eqiva Наталья Борова. Это, по словам эксперта, стимулирует спрос на инфузионную терапию. Саму бизнес-модель она называет привлекательной за счет невысоких стартовых затрат. Но в перспективе направление не имеет значимого потенциала из-за высокой конкуренции со стороны многопрофильных клиник, говорит гендиректор «Центральной поликлиники на Ленинградке» Мария Коломенцева.

Интерес предпринимателей к франшизам пунктов выдачи заказов за год, по словам господина Большакова, напротив, сократился на 23%. Конкуренция между владельцами пунктов в крупных городах ужесточается, констатирует партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко. Это снижает мотивацию предпринимателей к их открытию. В дальнейшем динамика, по его мнению, будет варьироваться в зависимости от насыщения локального рынка.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...