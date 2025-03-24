Из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота, посадившего самолет в поле

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, уволен из компании после неудачного прохождения врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК). Об этом «Ъ-Урал» сообщили представители авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 "Уральских авиалиний"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 "Уральских авиалиний"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По результатам прохождения ЦВЛЭК Эдуард Семенов признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался»,– прокомментировали в авиакомпании. Там уточнили, что пилот был уволен 20 марта по п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ.

Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области произошла 2 сентября 2023 года. Самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел в пшеничном поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа. Сообщения об увольнении Эдуарда Семенова появлялись и раньше, но официально в авиакомпании эту информацию опровергали. Супруга пилота заявляла, что обращалась к президенту России Владимиру Путина из-за возможного увольнения ее мужа из компании.

Командир воздушного судна (КВС) «Уральских авиалиний», совершившего посадку в поле , Сергей Белов ранее также уволился из компании. Самолет было принято разобрать.

Мария Игнатова