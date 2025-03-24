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Из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота, посадившего самолет в поле

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, уволен из компании после неудачного прохождения врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК). Об этом «Ъ-Урал» сообщили представители авиакомпании.

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 "Уральских авиалиний"

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 "Уральских авиалиний"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 "Уральских авиалиний"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По результатам прохождения ЦВЛЭК Эдуард Семенов признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался»,– прокомментировали в авиакомпании. Там уточнили, что пилот был уволен 20 марта по п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ.

Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области произошла 2 сентября 2023 года. Самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел в пшеничном поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа. Сообщения об увольнении Эдуарда Семенова появлялись и раньше, но официально в авиакомпании эту информацию опровергали. Супруга пилота заявляла, что обращалась к президенту России Владимиру Путина из-за возможного увольнения ее мужа из компании.

Командир воздушного судна (КВС) «Уральских авиалиний», совершившего посадку в поле , Сергей Белов ранее также уволился из компании. Самолет было принято разобрать.

Мария Игнатова

Фотогалерея

Как демонтируют борт Airbus 320 RA-73805

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Сотрудники «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе

Сотрудники «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Завершить распил воздушного судна планируется в ближайшие дни

Завершить распил воздушного судна планируется в ближайшие дни

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Специалисты инженерно-технического состава авиакомпании завершили работы по демонтажу деталей и агрегатов с Airbus А320 (бортовой номер RA-73805)

Специалисты инженерно-технического состава авиакомпании завершили работы по демонтажу деталей и агрегатов с Airbus А320 (бортовой номер RA-73805)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Были сняты двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Также была демонтирована вся электроника: компьютеры, датчики, антенны

Были сняты двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Также была демонтирована вся электроника: компьютеры, датчики, антенны

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Стойки шасси были сняты последними. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение подготовлены к утилизации, процесс уже начался

Стойки шасси были сняты последними. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение подготовлены к утилизации, процесс уже начался

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители авиакомпании подчеркивали, что до февраля вывезут с поля все части самолета

Представители авиакомпании подчеркивали, что до февраля вывезут с поля все части самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Осенью прошлого года у воздушного судна в первую очередь сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, а сертификат летной годности уже был аннулирован

Осенью прошлого года у воздушного судна в первую очередь сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, а сертификат летной годности уже был аннулирован

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Часть хвостового оперения самолета Airbus 320 RA-73805

Часть хвостового оперения самолета Airbus 320 RA-73805

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Вид с высоты на пшеничное поле, где совершил аварийную посадку борт Airbus 320 RA-73805

Вид с высоты на пшеничное поле, где совершил аварийную посадку борт Airbus 320 RA-73805

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе, расположенном в 180 километрах от Новосибирска

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе, расположенном в 180 километрах от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По информации авиакомпании, при заходе на посадку в Омске у Airbus А320 отказала «зеленая» гидросистема — одна из трех, имеющихся в лайнере

По информации авиакомпании, при заходе на посадку в Омске у Airbus А320 отказала «зеленая» гидросистема — одна из трех, имеющихся в лайнере

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, поскольку аэропорт этого города располагает более длинной взлетно-посадочной полосой

Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, поскольку аэропорт этого города располагает более длинной взлетно-посадочной полосой

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов пояснил, что при отказе «зеленой» гидросистемы отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками могли привести к увеличению посадочной дистанции самолета

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов пояснил, что при отказе «зеленой» гидросистемы отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками могли привести к увеличению посадочной дистанции самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Никто серьезно не пострадал, но пять из 161 пассажира все же обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления

Никто серьезно не пострадал, но пять из 161 пассажира все же обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В связи с происшествием было инициировано уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта

В связи с происшествием было инициировано уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

На фото: самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, через несколько часов после происшествия

На фото: самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, через несколько часов после происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Сотрудники «Уральских авиалиний» разобрали самолет, который в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Завершить распил воздушного судна планируется в ближайшие дни

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Специалисты инженерно-технического состава авиакомпании завершили работы по демонтажу деталей и агрегатов с Airbus А320 (бортовой номер RA-73805)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Были сняты двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Также была демонтирована вся электроника: компьютеры, датчики, антенны

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Стойки шасси были сняты последними. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение подготовлены к утилизации, процесс уже начался

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители авиакомпании подчеркивали, что до февраля вывезут с поля все части самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Осенью прошлого года у воздушного судна в первую очередь сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, а сертификат летной годности уже был аннулирован

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Часть хвостового оперения самолета Airbus 320 RA-73805

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Работы по разборке самолета Airbus 320 RA-73805 «Уральских авиалиний»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Вид с высоты на пшеничное поле, где совершил аварийную посадку борт Airbus 320 RA-73805

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Убинском районе, расположенном в 180 километрах от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По информации авиакомпании, при заходе на посадку в Омске у Airbus А320 отказала «зеленая» гидросистема — одна из трех, имеющихся в лайнере

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, поскольку аэропорт этого города располагает более длинной взлетно-посадочной полосой

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов пояснил, что при отказе «зеленой» гидросистемы отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками могли привести к увеличению посадочной дистанции самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Никто серьезно не пострадал, но пять из 161 пассажира все же обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В связи с происшествием было инициировано уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

На фото: самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, через несколько часов после происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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