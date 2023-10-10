Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров экипажа севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Фрагменты расшифровки переговоров экипажа самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, опубликовали в Telegram-канале Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

По данным расшифровки, в 01:44 пилоты сообщили диспетчеру управления воздушным движением о снижении гидрожидкости и топлива. Решив посадить самолет в Новосибирске, командир воздушного судна (КВС) Сергей Белов запросил данные о погоде, но второй пилот не записал их.

В 01:48 пилоты проговорили, что всего осталось 2 тонны топлива. Через минуту КВС сообщил, что гидрожидкость полностью вытекла.

В 02:19 пилоты сказали, что топлива осталось на 46 минут полета. В это же время они поняли, что топлива не хватит и стали определять площадку для экстренного приземления, выбирая между полем и дорогой.

В 02:36 экипаж сообщил диспетчеру, что топлива осталось 300 кг, что хватит на 11 минут полета и до Новосибирска они не долетят. Самолет стал снижаться и приземлился примерно в 02:44.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщал, что зеленая гидросистема у самолета отказала при подлете к Омску. Это, по его словам, «достаточно стандартная» ситуация, не выходящая из ряда вон, однако появились риски отклонения в работе спойлеров (тормозные щитки.— «Ъ-Урал») и закрылков, из-за чего могла увеличиться посадочная дистанция.

Напомним, командир воздушного суда Сергей Белов сообщал следователям, что топлива в самолете оставалось на пять минут полета.

Росавиация после экстренной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний» рекомендовала руководству авиакомпаний дополнительно обучить пилотов. Перевозчики должны дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. В частности, уточнить критерии принятия пилотами решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На это компаниям дали один месяц.

2 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел на пшеничное поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.

Ева Коршунова

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