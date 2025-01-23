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«Уральские авиалинии» завершают разбор самолета, который сел в пшеничном поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает разбор самолета, который экстренно сел в пшеничном поле Новосибирской области в 2023 году, сообщили в компании. Сейчас инженерно-технический состав завершает демонтаж деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805.

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Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

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Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Фото: Пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

«В первую очередь были сняты внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, они были отправлены в Екатеринбург в середине октября»,– рассказали в компании.

Специалисты уже разобрали двигатели, капоты и реверсы, а также сняли компьютеры, датчики, антенны. Последними демонтировали стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение будут утилизировать, а снятые детали проверят на дальнейшее использование. Полностью завершить работы хотят не позднее февраля этого года.

Напомним, экстренная посадка самолета произошла 2 сентября 2023 года. Борт, летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел на пшеничное поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

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