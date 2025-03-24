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Зачем ей солнце Майами

Беспроигрышная серия Мирры Андреевой из 13 матчей завершилась

Шестая ракетка мира Мирра Андреева, которая недавно выиграла два престижных титула в Дубае и Индиан-Уэллсе, потерпела первое поражение за почти полтора месяца. В 1/16 финала Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, 17-летняя россиянка в трех сетах уступила американке Аманде Анисимовой, занимающей 17-е место в мировой классификации.

Первой выиграв в нынешнем сезоне 20 матчей, Мирра Андреева в третьем круге Miami Open выглядела уставшей и грешила неточностями

Первой выиграв в нынешнем сезоне 20 матчей, Мирра Андреева в третьем круге Miami Open выглядела уставшей и грешила неточностями

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Первой выиграв в нынешнем сезоне 20 матчей, Мирра Андреева в третьем круге Miami Open выглядела уставшей и грешила неточностями

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

О том, что встреча третьего круга Miami Open с Амандой Анисимовой, скорее всего, сложится для Мирры Андреевой крайне непросто, можно было догадаться заранее. В своем стартовом матче турнира во Флориде против соотечественницы Вероники Кудерметовой юная россиянка не встретила упорного сопротивления, однако усталость, накопившаяся после победного состязания в Индиан-Уэллсе, рано или поздно должна была напомнить о себе.

К тому же Анисимова представлялась трудной соперницей. Как-никак именно она в середине февраля взяла титул на «тысячнике» в Дохе — последнем турнире, предварявшем триумфы Андреевой в Дубае и Индиан-Уэллсе. После катарского успеха американка проиграла два матча подряд, но у теннисисток игрового стиля, основанного на атаке и, соответственно, постоянном риске, на фоне временной потери уверенности случаются и более затяжные черные полосы.

Противостояние на главном корте Hard Rock Stadium, который на время турнира из арены для американского футбола переоборудуется в теннисный центр, получилось напряженным и очень нервным.

В начале матча Андреева взяла медицинский тайм-аут из-за болей в области живота, а в середине третьей партии аналогичным образом поступила Анисимова, у которой вскрылась мозоль на пальце. Это произошло прямо по ходу пятого гейма на подаче Андреевой, которая к тому времени уже уступала 1:3. Правилами прерывать гейм, тем более на чужой подаче, разрешено лишь в исключительных ситуациях, однако по мнению судьи на вышке, это был тот самый случай, поэтому эмоциональные возражения Андреевой успеха не имели.

В итоге Анисимова победила за 2 часа 49 минут — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, при этом достаточно необычно выглядит итоговая статистика. Дело в том, что при идентичном количестве суммарно выигранных очков (по 119) и примерном равенстве чисто выигранных мячей (34:32 в свою пользу) американка допустила заметно больше невынужденных ошибок — 63 против 47. То есть среднее качество тенниса высоким не назовешь, просто в решающие моменты сказалась смелость Анисимовой. Андреева же по сравнению со своими лучшими матчами, сыгранными недавно, выглядела во всех отношениях неважно. Ее не лучшее физическое состояние явно отразилось на психологии и стабильности.

Таким образом, серия Андреевой из 13 побед подряд, которая длилась почти полтора месяца, подошла к концу.

Ее предыдущее поражение в Дохе от словачки Ребекки Шрамковой датируется 11 февраля. За полтора месяца, прошедшие с тех пор, Андреева не только поднялась на шестое место в рейтинге WTA, став первой ракеткой страны, но и раньше всех довела до 20 общее количество своих выигранных матчей в нынешнем сезоне. Показательно, что три предыдущих года первыми это делали либо полька Ига Швентек (2022, 2024), либо белоруска Арина Соболенко (2023), две сильнейшие теннисистки последних лет.

Экс-первая ракетка России угодила в черную полосу

Мирра Андреева оказалась не единственной представительницей элиты, которая не смогла дойти на Miami Open до четвертого круга. Прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина из Казахстана выбыла на самом старте, а чемпионка Australian Open этого года американка Мэдисон Кис в воскресенье сенсационно уступила 140-й ракетке мира филиппинке Александре Эале, которая до недавнего времени тренировалась в академии Рафаэля Надаля. Проигравшие постепенно начинают подготовку к грунтовому сезону. Андреева входит в заявочный список штутгартского Porsche Tennis Grand Prix — единственного турнира WTA, которое проходит на грунтовых кортах под крышей.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №53 от 25.03.2025, стр. 12

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