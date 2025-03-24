Зачем ей солнце Майами

Шестая ракетка мира Мирра Андреева, которая недавно выиграла два престижных титула в Дубае и Индиан-Уэллсе, потерпела первое поражение за почти полтора месяца. В 1/16 финала Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, 17-летняя россиянка в трех сетах уступила американке Аманде Анисимовой, занимающей 17-е место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первой выиграв в нынешнем сезоне 20 матчей, Мирра Андреева в третьем круге Miami Open выглядела уставшей и грешила неточностями

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Первой выиграв в нынешнем сезоне 20 матчей, Мирра Андреева в третьем круге Miami Open выглядела уставшей и грешила неточностями

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

О том, что встреча третьего круга Miami Open с Амандой Анисимовой, скорее всего, сложится для Мирры Андреевой крайне непросто, можно было догадаться заранее. В своем стартовом матче турнира во Флориде против соотечественницы Вероники Кудерметовой юная россиянка не встретила упорного сопротивления, однако усталость, накопившаяся после победного состязания в Индиан-Уэллсе, рано или поздно должна была напомнить о себе.

К тому же Анисимова представлялась трудной соперницей. Как-никак именно она в середине февраля взяла титул на «тысячнике» в Дохе — последнем турнире, предварявшем триумфы Андреевой в Дубае и Индиан-Уэллсе. После катарского успеха американка проиграла два матча подряд, но у теннисисток игрового стиля, основанного на атаке и, соответственно, постоянном риске, на фоне временной потери уверенности случаются и более затяжные черные полосы.

Противостояние на главном корте Hard Rock Stadium, который на время турнира из арены для американского футбола переоборудуется в теннисный центр, получилось напряженным и очень нервным.

В начале матча Андреева взяла медицинский тайм-аут из-за болей в области живота, а в середине третьей партии аналогичным образом поступила Анисимова, у которой вскрылась мозоль на пальце. Это произошло прямо по ходу пятого гейма на подаче Андреевой, которая к тому времени уже уступала 1:3. Правилами прерывать гейм, тем более на чужой подаче, разрешено лишь в исключительных ситуациях, однако по мнению судьи на вышке, это был тот самый случай, поэтому эмоциональные возражения Андреевой успеха не имели.

В итоге Анисимова победила за 2 часа 49 минут — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, при этом достаточно необычно выглядит итоговая статистика. Дело в том, что при идентичном количестве суммарно выигранных очков (по 119) и примерном равенстве чисто выигранных мячей (34:32 в свою пользу) американка допустила заметно больше невынужденных ошибок — 63 против 47. То есть среднее качество тенниса высоким не назовешь, просто в решающие моменты сказалась смелость Анисимовой. Андреева же по сравнению со своими лучшими матчами, сыгранными недавно, выглядела во всех отношениях неважно. Ее не лучшее физическое состояние явно отразилось на психологии и стабильности.

Таким образом, серия Андреевой из 13 побед подряд, которая длилась почти полтора месяца, подошла к концу.

Ее предыдущее поражение в Дохе от словачки Ребекки Шрамковой датируется 11 февраля. За полтора месяца, прошедшие с тех пор, Андреева не только поднялась на шестое место в рейтинге WTA, став первой ракеткой страны, но и раньше всех довела до 20 общее количество своих выигранных матчей в нынешнем сезоне. Показательно, что три предыдущих года первыми это делали либо полька Ига Швентек (2022, 2024), либо белоруска Арина Соболенко (2023), две сильнейшие теннисистки последних лет.

Мирра Андреева оказалась не единственной представительницей элиты, которая не смогла дойти на Miami Open до четвертого круга. Прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина из Казахстана выбыла на самом старте, а чемпионка Australian Open этого года американка Мэдисон Кис в воскресенье сенсационно уступила 140-й ракетке мира филиппинке Александре Эале, которая до недавнего времени тренировалась в академии Рафаэля Надаля. Проигравшие постепенно начинают подготовку к грунтовому сезону. Андреева входит в заявочный список штутгартского Porsche Tennis Grand Prix — единственного турнира WTA, которое проходит на грунтовых кортах под крышей.

Евгений Федяков