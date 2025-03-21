Дарья Касаткина нажала на тормоз

Первые три месяца 2025 года в целом сложились неудачно для недавнего лидера российского женского тенниса Дарьи Касаткиной. Выбыв из борьбы на самом старте Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, она потеряла шансы вернуться в ближайшее время в первую десятку мирового рейтинга, где находилась совсем недавно. Более того, по очкам, набранным с января по март, Касаткина находится за пределами топ-25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина на турнире в Майами, 20 марта

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Дарья Касаткина на турнире в Майами, 20 марта

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Для Дарьи Касаткиной, которая благодаря успешной концовке прошлого сезона завершила его на девятом месте в рейтинге WTA, последние два месяца сложилось крайне неудачно. Проведя в феврале и марте пять турниров, она лишь в Дохе выиграла более одного матча, а в четверг в Майами в своей стартовой встрече второго круга потерпела поражение от получившей в основную сетку wild card Хайли Баптист — 23-летней американки, которая находится в мировой классификации на 98-м месте и никогда не поднималась там выше 80-й позиции.

Игра продолжалась 2 часа 20 минут, и победу со счетом 3:6, 6:4, 7:5 Баптист вырвала лишь в самом конце.

Однако для Касаткиной ход игры не имеет принципиального значения. Очередное фиаско в Майами, где она за всю свою карьеру ни разу не проходила дальше 1/16 финала, означает продолжение ее черной полосы. Набрав в январе на австралийских состязаниях 408 рейтинговых очков, в феврале и марте Касаткина смогла увеличить свою общую сумму лишь на 206 баллов, что для теннисистки ее уровня явно недостаточно.

О кризисе в карьере 27-летней теннисистки, наверное, говорить все же рано. В общей сложности с января по март Касаткина заработала 614 очков. По сравнению с прошлогодним показателем (1033 балла) это маловато, хотя в 2022 году, который Касаткина завершила на восьмом месте, она за тот же отрезок собрала всего 606 очков. Не стоит забывать, что совсем скоро начнется серия грунтовых турниров, на которых Касаткина обычно весьма стабильна. Однако там ей требуется серьезная прибавка в результатах.

В основной классификации WTA Касаткина на данный момент идет двенадцатой, но по окончании Miami Open не исключено, что опустится ниже.

Что касается WTA Race, где учитываются очки текущего сезона, то там недавняя первая ракетка России стоит лишь 26-й, позади не только нового лидера российского женского тенниса Мирры Андреевой (3-я), но также Екатерины Александровой (13-я) и Людмилы Самсоновой (24-я).

На данный момент Касаткина является самым высокорейтинговым игроком, который завершил борьбу в женской сетке Miami Open. Правда, большого количества сюрпризов там еще быть не могло, ведь не завершился еще даже второй круг, в котором вступили в борьбу 32 «сеяные» теннисистки. Мирра Андреева, выигравшая недавно два аналогичных «тысячника» в Дубае и Индиан-Уэллсе и ворвавшаяся благодаря этому в топ-10, стартует сегодня ночью по московскому времени. Ее первой соперницей будет соотечественница Вероника Кудерметова, справившаяся в первом круге в двух партиях с китаянкой Ван Сиюй.

Евгений Федяков