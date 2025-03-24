«Цели и задачи новых боев еще более туманные»

Иерусалим готов растянуть военную оккупацию сектора Газа на месяцы, сообщает The Washington Post. В рамках новой операции планируется взять под контроль поставки гуманитарной помощи и провести эвакуацию гражданских лиц. Министерство здравоохранения Газы заявило о более чем 50 тыс. погибших палестинцах в ходе атак ЦАХАЛа. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к чему приведет новый этап эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоит признать, что возобновление боевых действий Израиля с «Хамасом» не вызвало в мире особого интереса. Оно и понятно: на фоне ударов США по хуситам в Йемене, атак израильских ВВС по целям в Ливане и Сирии, приграничных перестрелок новой сирийской армии с ливанскими шиитами и слухов о возможном американо-израильском противостоянии с Ираном война в Газе является чем-то обыденным и уж точно привычным. Возможно, именно это обстоятельство и привело Иерусалим к решению разорвать соглашение о режиме прекращения огня и вновь ввести войска в сектор. Официальная мотивировка — оказание давления на «Хамас», чтобы тот согласился на израильские требования и отдал всех заложников. В случае отказа всем жителям Газы, а не только хамасовцам, обещаны те самые «врата ада», о которых говорил президент Дональд Трамп, а потом подхватили израильский премьер и его министры.

Тут важно подчеркнуть, что претензии и упреки к «Хамасу» весьма лукавы. В январе, когда было объявлено перемирие, стороны подписали некий документ, который, кстати, так и не был официально опубликован. Предполагались три этапа, по итогам которых Израиль должен был покинуть сектор и освободить подавляющее большинство палестинских заключенных в обмен на всех живых и мертвых заложников. Переговоры по второму этапу планировали начать со второй недели после подписания, а в случае недобросовестного участия «Хамаса» в этих переговорах Иерусалим мог вернуться к военным действиям. В реальности переговорный процесс так и не начался, а вместо этого «Хамасу» было предложено продлить первый этап, то есть и дальше менять заложников на заключенных без объявления об окончании войны. Исламистов это, естественно, не устроило, и диалог зашел в тупик.

Многие эксперты полагают, что Иерусалим сознательно готовился к такому развитию событий, тем более что часть коалиционных партнеров открыто заявляла Биньямину Нетаньяху, что покинет правительство, если война в Газе не возобновится. И вот она возобновилась, солдаты ЦАХАЛа вновь занимают Рафах и коридор в центре Газы, но цели и задачи новых боев еще более туманные, чем были до перемирия. Выходит, что «Хамас» должен добровольно отдать всех заложников, а жители сектора еще и избавиться от власти террористической группировки.

Опять возникает некая дихотомия, которая наблюдается все полтора года войны. Израиль требует, чтобы исламисты отказались от власти, но, по сути, обсуждает соответствующие планы с представителями этих самых боевиков. Более того, любые разговоры о будущем сектора — кто будем им управлять, обеспечивать там безопасность и заниматься восстановлением — заканчиваются ничем. И все чаще все вовлеченные стороны смотрят в направлении спецосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Когда уже он завершит свои дела по российско-украинскому перемирию и вернется к основным обязанностям? Ведь пока только ему удалось в кратчайшие сроки принудить все стороны к достижению сделки, перемирию и освобождению заложников.

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Михаил Гуревич