Огнем и словом

Израиль будет вести бои и переговоры с «Хамасом» одновременно, об этом заявил премьер министр страны Биньямин Нетаньяху. Ранее он ставил условие об освобождении оставшихся заложников. В ночь на вторник израильская армия возобновила операцию против «Хамаса» после двух месяцев прекращения огня. По данным палестинских источников, в результате авиаударов более 400 человек погибли, еще как минимум 562 получили ранения. В «Хамасе» признали гибель пяти лидеров и заявили, что своими действиями Нетаньяху подписал смертный приговор израильским заложникам, которые до сих пор находятся в плену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

В первый день новой эскалации Иерусалим ограничился единичными атаками, отметил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Премьер-министр Нетаньяху выступил с обращением к Израилю, это была запись, и она не предусматривала вопросы журналистов. Премьер-министр заявил, что решение о возобновлении боевых действий было принято по рекомендации сил безопасности и генералитета армии, и отныне любые переговоры с "Хамасом" будут проходить под огнем. Судя по всему, в ближайшие дни Израиль будет время от времени наносить воздушные удары по инфраструктуре "Хамаса" и "Исламского джихада", тем самым как бы вынуждая их принять инициативу американского посредника Стива Уиткоффа, согласно которой должны быть освобождены как минимум пять живых заложников и передано какое-то количество тел погибших израильтян в обмен на продолжение режима прекращения огня до конца рамадана и еврейского праздника Песах».

Ряд стран призвал к снижению напряженности. В частности, в министерстве иностранных дел Франции заявили о необходимости прекратить удары по сектору Газа и обеспечить безопасность мирных жителей анклава. Похожее заявление сделала администрация канцлера Германии Олафа Шольца. А Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе звонка обсудили возможности сотрудничества на Ближнем Востоке для предотвращения будущих конфликтов.

Военная операция США в регионе и расширение обстрелов на соседние государства уже позволяют утверждать, что конфликт выходит за пределы двух стран, отмечает автор канала об израильской политике Михаил Пелливерт: «Мне сложно представить, как "Хамас" и Израиль в ближайшие дни могут снова сесть за стол переговоров. На фоне всего этого мы видим и общую эскалацию на Ближнем Востоке, связанную прежде всего с американскими ударами по хуситам, по Йемену. Но не исключено, что это будут делать вместо Израиля Соединенные Штаты, быть может, ВВС проведут какие-то совместные операции.

И во всем происходящем надо видеть непрозрачный намек прежде всего Ирану, который Соединенные Штаты считают основной причиной проблем на Ближнем Востоке.

Трамп недвусмысленно обвинил Иран в спонсировании и поддержке режима хуситов и обещал, что любой выстрел со стороны хуситов по американским целям будет рассматриваться так, как будто он был произведен с территории Ирана. При этом эскалация с вовлечением дополнительных стран, прежде всего Ирана, вполне возможна. Я думаю, что все хотели бы избежать этого сценария, и есть сообщения о том, что какой-то переговорный процесс все-таки идет. На мой взгляд, Трамп предпочел бы вернуться к какому-то соглашению с Ираном, в рамках которого будут ослаблены экономические санкции, а с другой стороны, Иран обязуется не развивать дальше свою ядерную программу».

Перемирие между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и предполагало несколько этапов. Первый завершился в начале марта, после чего группировка отказалась продлить его срок и настаивала на переходе ко второй части соглашения. По данным на конец февраля, в плену движения остаются 59 человек, в основном израильтяне. Предположительно, около половины из них уже мертвы. Переговоры с «Хамасом» зашли в тупик, и сегодня трудно представить, какими будут страны-посредники в перемирии, заметил проректор МГИМО и специалист по Ближнему Востоку Владимир Морозов: «Нынешняя ситуация не является чем-то кардинально новым в этом противостоянии.

С одной стороны, в Израиле есть понимание того, что полностью "Хамас" им не удается уничтожить. С другой стороны, даже при наличии этого перемирия Израиль все равно ставил и будет ставить целью окончательное уничтожение "Хамаса", это их золотая мечта, мечта во главе с Биньямином Нетаньяху.

Но мы знаем, что есть оппозиция, которая выводит на улицы тысячи людей, которая утверждает, что нужно немедленно начать переговоры, ввести режим прекращения огня. При этом нельзя забывать, что "Хамас" имеет отношение не только к сектору Газа, он пользуется серьезной популярностью и в другой части палестинских территорий, а именно — на западном берегу реки Иордан».

Из-за возобновления боевых действий в секторе Газа израильский суд отменил запланированное заседание по делу в отношении Нетаньяху. Его обвиняют в получении взяток, дорогостоящих подарков, мошенничестве и обмане общественного доверия.

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Валерия Калинина