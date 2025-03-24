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Трамп о сделке США и Украины, линиях разграничения и украинских АЭС. Главное

Президент США после заседания кабинета министров ответил на вопросы журналистов о продвижении сделки по редкоземельным металлам с Украиной и темах переговоров в Эр-Рияде. А на заседании кабинета госсекретарь США заявил о невозможности разрешить украинский конфликт военным путем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп на заседании кабинета министров США

Дональд Трамп на заседании кабинета министров США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп на заседании кабинета министров США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп

  • США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.
  • На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.
  • США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС.

Марко Рубио

  • Конфликт нельзя разрешить военным путем, он должен быть завершен путем переговоров.
  • Пока мы говорим, наши команды в Саудовской Аравии проводят встречи с русскими и украинцами в надежде добиться прогресса в достижении результата, который мы все хотим видеть.

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