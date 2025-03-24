Трамп о сделке США и Украины, линиях разграничения и украинских АЭС. Главное
Президент США после заседания кабинета министров ответил на вопросы журналистов о продвижении сделки по редкоземельным металлам с Украиной и темах переговоров в Эр-Рияде. А на заседании кабинета госсекретарь США заявил о невозможности разрешить украинский конфликт военным путем. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп на заседании кабинета министров США
Фото: Carlos Barria / Reuters
Дональд Трамп
- США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.
- На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.
- США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС.
Марко Рубио
- Конфликт нельзя разрешить военным путем, он должен быть завершен путем переговоров.
- Пока мы говорим, наши команды в Саудовской Аравии проводят встречи с русскими и украинцами в надежде добиться прогресса в достижении результата, который мы все хотим видеть.