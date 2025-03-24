Трамп о сделке США и Украины, линиях разграничения и украинских АЭС. Главное

Президент США после заседания кабинета министров ответил на вопросы журналистов о продвижении сделки по редкоземельным металлам с Украиной и темах переговоров в Эр-Рияде. А на заседании кабинета госсекретарь США заявил о невозможности разрешить украинский конфликт военным путем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на заседании кабинета министров США

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на заседании кабинета министров США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп

США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.

На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.

США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС.

Марко Рубио