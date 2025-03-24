МИД Армении: Ереван будет сотрудничать с миссией ЕС после договора с Баку

Власти Армении намерены сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом на брифинге в понедельник заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Мы можем обсудить с ЕС новый мандат наблюдателей, и сотрудничество не обязательно должно ограничиваться пограничными вопросами,— сказал представитель МИДа (цитата по ТАСС).— Мы сможем найти правильную модель для продолжения работы с европейскими наблюдателями».

14 марта министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что Баку и Еревану удалось согласовать текст мирного соглашения, работа над которым велась много лет. Мирное соглашение Армении и Азербайджана состоит из 17 пунктов. В одном из них содержится обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Речь идет о миссии наблюдателей Евросоюза, которые дислоцированы на армянской стороне границы с 20 февраля 2023 года. В январе 2025-го миссию продлили еще на два года. «Армения согласилась с тем, что после вступления в силу мирного договора стороны не должны размещать силы третьих стран по периметру общей границы»,— подтвердил вечером 13 марта Никол Пашинян.

На фоне новостей об окончательном согласовании договоренностей власти Армении заявили, что готовы начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения. Азербайджанская сторона, в свою очередь, выдвинула требования к Армении начать выполнение отдельных условий, в том числе внести поправки в конституцию страны.

В ЕС приветствовали усилия Еревана и Баку. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности Евросоюза «оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом».

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая