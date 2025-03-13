Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному соглашению

Армения приняла предложения Азербайджана касательно двух спорных пунктов мирного соглашения, сообщил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов. По его словам, переговоры по согласованию текста документа завершены.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану»,— сказал министр в кулуарах XII Глобального Бакинского форума (цитата по News.am).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2024 года говорил, что стороны не могут согласовать два пункта мирного соглашения из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. При этом армянские власти настаивали, что миссия ЕС на границе останется как минимум до делимитации.

13 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку обсуждают вопрос исключения третьих сторон на армяно-азербайджанской границе. Также он подтвердил обсуждение взаимного отказа от споров в международных судах. Речь идет в том числе об исках в Международном суде ООН о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Отдельное условие Баку для заключения мирного соглашения — изменение конституции Армении. В документе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно говорил о необходимости провести референдум о принятии новой конституции.

Лусине Баласян